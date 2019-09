Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 6^ giornata?

Nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio della Serie A: dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la sesta giornata, che ci presenta sfide decisamente interessanti. Andiamo dunque a vedere quali sono le partite e quello che ci dobbiamo aspettare dalle squadre in campo, provando a indovinare i giocatori su cui puntare partita per partita. Il sabato (28 settembre) è inaugurato da Juventus Spal: dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo ma puntiamo anche sulla voglia di riscatto di Gonzalo Higuain e la crescita di Matthijs De Ligt, mentre per gli estensi attenzione in particolare all’ispirato Federico Di Francesco. Sampdoria Inter ha tanti potenziali protagonisti: tra questi sicuramente Samir Handanovic che sta tenendo i nerazzurri al comando della classifica, ma poi occhio a Fabio Quagliarella che non è partito benissimo ma resta pur sempre il capocannoniere uscente. In Sassuolo Atalanta bisogna scommettere sulla coppia Domenico Berardi-Francesco Caputo (8 gol in due) ma anche su Duvan Zapata, entrato dalla panchina a Roma ma capace di essere decisivo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 6^ GIORNATA

Proseguendo con i consigli Fantacalcio di Serie A, spostiamoci su domenica 29 settembre: il lunch match è Napoli Brescia con Hirving Lozano che aspetta ancora il primo gol in Serie A, ma anche Mario Balotelli si vuole sbloccare; in più Piotr Zielinski e Sandro Tonali sono centrocampisti in grado di cambiare ritmo ed esplorare la zona gol, mentre i partenopei non avranno a disposizione lo squalificato Kalidou Koulibaly. Lazio Genoa può riproporre il ritorno al gol di Ciro Immobile, occhio alle sfuriate offensive di Antonio Barreca e vedremo se Andrea Pinamonti, bloccatosi dopo il go all’esordio, saprà ritrovarsi. Consigliamo anche Thomas Strakosha per la porta; in Lecce Roma può tornare a segnare Edin Dzeko, Marco Mancosu ha già trasformato tre rigori e dunque va tenuto in considerazione quanto l’ex Panagiotis Tachtsidis, dall’altra parte sono buoni colpi anche Alessandro Florenzi e Bryan Cristante. C’è poi Udinese Bologna, una partita per la salvezza nella quale Juan Musso vuole ripetere la grande prova di martedì; a provare a fargli male ci sarà Blerim Dzemaili, centrocampista con il vizio del gol. A proposito: da schierare Luca Ceppitelli per Cagliari Verona, gli scaligeri in difesa ritrovano Marash Kumbulla che fino a qui ha fornito un buon rendimento e poi c’è la pericolosità di Miguel Veloso sui calci piazzati (per gol e assist). Milan Fiorentina è la partita di Hakan Calhanoglu che più volte ha fatto male ai viola, ma dall’altra parte Franck Ribéry sembra finalmente aver scaldato i motori e German Pezzella ha appena trovato il primo gol in campionato. Il Monday Night è Torino Parma: non abbiamo ancora visto il Gervinho scintillante dello scorso anno e lo attendiamo qui, Roberto Inglese cerca riscatto dopo aver sbagliato un rigore mercoledì sera.

