Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 10^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato alla decima giornata, secondo turno infrasettimanale di una Serie A che dunque marcia a ritmi serrati. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre, ricordandovi naturalmente che in questo martedì dovete scegliere la vostra formazione per il Fantacalcio. In Parma Verona possiamo certamente citare Karamoh e Gervinho tra gli emiliani, anche se la continuità non è il punto di forza soprattutto del francese, mentre nell’Hellas scegliamo il portiere Silvestri come anche Miguel Veloso. L’altro anticipo di oggi è Brescia Inter: Tonali è la perla delle Rondinelle che sperano naturalmente anche in Donnarumma e nel grande ex Balotelli in attacco, per l’Inter si possono citare Candreva e Lautaro Martinez oltre ad Handanovic, sempre una garanzia anche se nelle ultime giornate i nerazzurri hanno subito qualche gol in più. Trazione anteriore senza dubbio in Napoli Atalanta, che aprirà il mercoledì: Muriel arriva da cinque gol in due partite e si merita la copertina, in generale (da Mertens a Insigne fino al Papu Gomez) questa è una partita in cui privilegiare i giocatori offensivi.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi al mercoledì sera. In Cagliari Bologna citiamo Faragò, Nandez e Cigarini per i padroni di casa, Danilo, Soriano e l’eterno Palacio per quanto riguarda invece gli ospiti emiliani. In Juventus Genoa dovrebbe di nuovo esserci spazio per Buffon, citazioni d’obbligo tra i bianconeri anche per Khedira e Cristiano Ronaldo, che a Lecce ha riposato; nel Grifone sarà fondamentale la regia di Schone, mentre in attacco i nomi di riferimento per il nuovo corso di Thiago Motta sono Kouamé e Pandev. Lazio Torino metterà in copertina naturalmente il duello tra Immobile e Belotti, ma possiamo citare anche Acerbi e Luis Alberto per i biancocelesti, Sirigu e Zaza invece tra i granata. Sampdoria Lecce è sfida delicata: tra i blucerchiati è necessario sperare che Quagliarella si sblocchi, per i pugliesi scegliamo Gabriel e Mancosu. In Sassuolo Fiorentiona possiamo invece mettere in evidenza Djuricic, Berardi e Boga tra i neroverdi, mentre Chiesa e Castrovilli sono i due nomi doverosi quando si parla dei viola di Montella. In Udinese Roma scegliamo i due centravanti Okaka (grande ex) e Dzeko, ma pure chi ha il dovere di innescarli, cioè De Paul da una parte e Zaniolo dall’altra. Infine Milan Spal di giovedì sera: Donnarumma ed Hernandez sono i due rossoneri più affidabili in questa fase così delicata, i ferraresi rispondono con Berisha, Kurtic e il grande ex Petagna.

