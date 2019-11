Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 11^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato all’undicesima giornata, siamo reduci dal turno infrasettimanale e la Serie A torna già in campo, marciando a ritmi serrati. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre, ricordandovi naturalmente che la vostra formazione per il Fantacalcio andrà stilata prima del via alla prima partita. La partenza sarà subito con il botto grazie a Roma Napoli: in questo momento sembrano stare meglio i giallorossi, trascinati da Zaniolo e in netto miglioramento anche in difesa, dove mettiamo in copertina Smalling, che mercoledì ha anche trovato il primo gol italiano, il che non guasta mai. Guai comunque a sottolineare il Napoli, dove mettiamo in evidenza un Milik molto efficace nelle ultime giornate e Maksimovic, che in una difesa traballante potrebbe essere il migliore. In Bologna Inter tra i nerazzurri è doverosa la citazione in coppia per Lautaro Martinez e Lukaku, che potrebbero causare non pochi grattacapi alla difesa rossoblù. Fra i padroni di casa meglio allora affidarsi al grande ex Palacio e Soriano. Il sabato poi terminerà con Torino Juventus: momento difficile per i granata, che devono aggrapparsi a Sirigu e Belotti per avere speranze; di sicuro stanno meglio i bianconeri, tra le tante citazioni che potremmo fare mettiamo in evidenza Bonucci e Dybala, che è in gran forma in queste settimane.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con un ottimo Atalanta Cagliari, sfida tra due squadre in grande forma. Per i nerazzurri citiamo Muriel, il Papu Gomez e anche Gosens, mentre Joao Pedro, Pellegrini e Simeone meritano di essere seguiti con attenzione tra i sardi. In Genoa Udinese citazione d’obbligo tra i padroni di casa per Kouamé e per la regia di Schone, ma pure per il nome a sorpresa Agudelo, mentre i bianconeri in crisi si devono affidare a De Paul e Okaka, sperando che qualcuno sia capace di accendere la luce. Ecco poi Lecce Sassuolo, dove possiamo citare Tabanelli, Falco e Lapadula per i pugliesi, Boga e Berardi per gli ospiti neroverdi. Molto delicata anche Verona Brescia: l’Hellas punta su Lazovic e sulla migliore difesa del campionato, ma Tonali e Donnarumma hanno le qualità per cercare una svolta nella stagione delle Rondinelle. In Fiorentina Parma ci giochiamo Castrovilli che è ormai una certezza ma anche Boateng che deve sfruttare la chance tra i viola, mentre Karamoh e Gervinho, pur andando a fiammate, meritano la potenziale copertina fra gli emiliani. In prima serata Milan Lazio: i rossoneri si affidano a Donnarumma, Romagnoli ed Hernandez cercando il rilancio, ma Immobile è scatenato e anche Acerbi e Luis Alberto stanno benissimo fra i bianconeri. Infine Spal Sampdoria, dove in copertina potrebbero andare Petagna e Ramirez, ma in una sfida salvezza ecco che le difese potrebbero fare meglio degli attacchi.

