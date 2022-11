Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 14^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE NELL’INFRASETTIMANALE?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 8 novembre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la quattordicesima giornata della sua stagione, che è un turno infrasettimanale che ci terrà compagnia nell’ultima settimana riservata ai club prima dei Mondiali e quindi si tratta della penultima giornata dell’anno solare 2022. Avremo quindi i primi due anticipi alle ore 18.30, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché bisognerà essere pronti in un giorno lavorativo e prima che faccia sera, a causa della doppia fascia di partite.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che è fittissimo, con le Coppe europee che hanno terminato appena giovedì scorso le proprie fasi a gironi, ma naturalmente con tre giornate nello spazio di una settimana anche gli allenatori delle piccole potrebbero fare più turnover del solito. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo cominciare proprio dalle partite di oggi. Naturalmente massima fiducia ai giocatori dello scatenato Napoli, impegnato in casa contro l’Empoli nel quale sarebbe allora meglio evitare Vicario, nonostante si tratti di uno dei migliori portieri di Serie A per rendimento. Discorso simile per i giocatori di Cremonese Milan: fiducia tutta sui rossoneri, ma ricordando le tante assenze e quindi occhio chi potrà schierare mister Stefano Pioli. Citazione d’obbligo anche per Beto, perché il portoghese dell’Udinese segna un gol circa ogni 90 minuti giocati.

La logica consiglierebbe di puntare a questo giro per il Fantacalcio sui giocatori anche di Inter e Juventus: i nerazzurri ospiteranno il Bologna per riscattarsi dalla sconfitta nel derby d’Italia, che invece ha dato una grande spinta ai bianconeri, che adesso potrebbero approfittare dell’incrocio con il fanalino di coda Verona per rilanciarsi in zona Champions League. Citiamo poi Felipe Anderson perché va sempre ricordato chi decide un derby di Roma, mentre sulla sponda giallorossa si spera in Zaniolo, che sta facendo meglio in Europa League – cosa che non potrà far piacere ai suoi “allenatori” al Fantacalcio…











