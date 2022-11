Diretta/ Atalanta Napoli streaming video tv: sfida al vertice (Serie A)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI: SPALLETTI NON SI FERMA PIÙ!

Atalanta Napoli, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Uno scontro al vertice tra le due squadre più in forma del momento, tanti duelli e tante emozioni in vista.

L’Atalanta occupa il secondo posto con 27 punti in dodici partite, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta. La Dea arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 0-2 sull’Empoli. Il Napoli, invece, è in vetta alla classifica con 32 punti, raccolti grazie a dieci vittorie e due pareggi. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 4-0 contro il Sassuolo.

COME VEDERE LA PARTITA ATALANTA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Atalanta Napoli sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Atalanta Napoli grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Atalanta Napoli. Partiamo dalla formazione di Gian Piero Gasperini, priva di diversi elementi: out Zappacosta, De Roon, Scalvini e Muriel. Nerazzurri schierati con il 3-4-1-2: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman Zapata. Passiamo adesso ai partenopei, Spalletti dovrà ancora fare i conti con l’assenza di Rrahmani. Azzurri schierati con il 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Napoli vedono favorita la formazione di Luciano Spalletti. Iniziamo dall’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Dea è a 3,30, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo dei partenopei è a 2,10. Si profila una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,68 e Under 2,5 a 2,05. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,60 e 2,20.











