Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 23^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A, perché il campionato è arrivato alla ventitreesima giornata. La Serie A torna in campo per questo turno che comincerà già di venerdì – ricordatevi dunque di fare la vostra formazione per il Fantacalcio già oggi. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre a partire proprio dal primo anticipo, Roma Bologna di questa sera allo stadio Olimpico. Per la Roma in questo momento si fa preferire la fase offensiva, dunque scegliamo Dzeko e speriamo in un guizzo di Under, mentre nel Bologna ci affidiamo all’emergente Orsolini e al sempre affidabile Palacio. Passando al sabato, in Fiorentina Atalanta l’uomo copertina è lo scatenato Ilicic di queste settimane, ma sarà stuzzicante anche la sfida fra Chiesa e il Papu Gomez. In Torino Sampdoria i granata provano a ripartire dopo un periodo pessimo culminato nell’esonero di Mazzarri: le bandiere Sirigu e Belotti sono i perni da cui ripartire, per i blucerchiati indichiamo Linetty e Quagliarella. Infine Verona Juventus, l’Hellas ha tanti nomi che stanno facendo bene e scegliamo Amrabat, che mercoledì ha riposato nel recupero con la Lazio (era squalificato), mentre tra i tanti campioni bianconeri è doveroso mettere in copertina Cristiano Ronaldo, praticamente perfetto da due mesi a questa parte.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con Spal Sassuolo all’ora di pranzo: il ritorno di Petagna in attacco è prezioso per Semplici, che si affida anche a Berisha, il quale è uno dei migliori portieri del campionato. L’attacco del Sassuolo tuttavia fa paura, contro Caputo, Boga & Company non sarà semplice il compito dell’estremo difensore ferrarese. In Brescia Udinese le Rondinelle si affidano ai giovani talenti Cistana e Tonali e sperano in un Balotelli motivato al rientro dalla squalifica, mentre per l’Udinese Fofana è il perno del centrocampo e Okaka il riferimento offensivo. Per Genoa Cagliari suggeriamo fra i padroni di casa capitan Criscito e osiamo anche Pinamonti, a Bergamo uscito da un periodo difficile; per gli ospiti invece è sempre doveroso citare Nainggolan e Joao Pedro, inoltre fa piacere il ritorno di Cragno a tempo pieno. In Napoli Lecce i partenopei in fase di rilancio puntano molto su Demme a centrocampo a Milik in attacco, anche il Lecce però arriva da una sonante vittoria e si affida sia a volti nuovo come Barak sia a chi c’era già come Falco. In Parma Lazio votiamo per Kucka e per il nuovo arrivo Caprari fra i padroni di casa (in emergenza attacco), mentre nella Lazio oggi evidenziamo Luis Alberto, perno fondamentale del gioco della squadra di Simone Inzaghi. Infine il derby Inter Milan, con un nome per reparto: in difesa De Vrij e Theo Hernandez, a centrocampo Barella e Bennacer, in attacco naturalmente Lukaku e Ibrahimovic.

