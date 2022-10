Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 12^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SCELTE PER LA 12^ GIORNATA

Arrivati a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, parliamo stavolta delle partite che si giocano per la 12^ giornata: quali sono i calciatori da schierare in questo turno? Andiamo come sempre a comporre la nostra Top 11, partendo dal portiere: indichiamo André Onana, che ormai si è preso i gradi di titolare nell’Inter infondendo sicurezza al reparto, e soprattutto affronta in casa una Sampdoria che fa fatica a segnare, al netto della prima vittoria in campionato arrivata finalmente sul campo della Cremonese. In alternativa Ivan Provedel, imbattuto da oltre 500 minuti: la sua Lazio ospita la Salernitana, match sulla carta abbordabile.

La difesa viene schierata a tre: idealmente la può comandare Fikayo Tomori che con il Milan fa visita al Torino, poi ovviamente non si può non puntare su Kim Min-Jae mentre il terzo elemento del reparto arretrato, nei consigli Fantacalcio Serie A, è Pablo Marì che certamente è stato un acquisto di lusso per il Monza, è già andato a segno – dunque è in grado di produrre bonus, sempre importanti considerando che stiamo parlando di difesa – e che gioca contro il Bologna di Marko Arnautovic, test probante dal quale potrebbe uscire vincitore.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Con i consigli Fantacalcio Serie A spostiamoci adesso al centrocampo. Chi schierare qui? Adrien Rabiot i gol li fa e la Juventus, impegnata a Lecce, cerca riscatto dopo l’eliminazione in Champions League: partita che potrebbe essere ideale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Puntiamo poi su Sofyan Amrabat nella Fiorentina, di stanza a La Spezia: una mezzala che ha imparato a giocare come regista e che guiderà l’ideale riscatto dei viola. Poi, Davide Frattesi è impegnato a Napoli in una partita complicatissima ma non si può non citare: il centrocampista del Sassuolo sta disputando la stagione della consacrazione.

Con lui inseriamo poi Filippo Bandinelli, già decisivo per l’Empoli e in campo contro l’Atalanta. Infine l’attacco: qui possiamo citare Pietro Pellegri che gioca una partita da ex contro il Milan e dunque potrebbe avere motivazioni extra per fare bene, naturalmente se guardiamo ai grandi nomi dobbiamo certamente indicare Ademola Lookman che si sta rivelando alla grande nell’Atalanta, in alternativa a lui ecco il compagno di squadra Rasmus Hojlund, che potrebbe sfruttare l’assenza di Luis Muriel (squalificato). A chiudere il 3-4-3 nei consigli Fantacalcio Serie A ecco Tammy Abraham: la Roma gioca a Verona, l’attaccante inglese cerca sempre il momento giusto per tornare al gol e lasciarsi alle spalle il momento negativo.











