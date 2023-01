Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 18^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 18^ GIORNATA?

Con i consigli Fantacalcio Serie A siamo arrivati alla 18^ giornata: eccoci dunque all’ennesimo appuntamento con le fantasquadre delle vostre Leghe, e le dritte sui calciatori da schierare in campo. La 18^ giornata è la penultima di andata, la terza nel giro di una settimana e mezza da quando il campionato è ripartito: di mezzo c’è stato anche un turno di Coppa Italia, dunque alcuni giocatori sono stati chiamati in causa per un ulteriore match e di questo bisognerà tenere conto nel proporre le nostre analisi.

Sia come sia, come sempre nei consigli Fantacalcio Serie A partiamo dalla nostra Top 11, schierata con il 3-4-3. In porta diremmo Wojciech Szczesny, ma la Juventus va a Napoli questa sera: i bianconeri non subiscono gol da 8 partite ma per questo turno il nostro consiglio riguarda André Onana, visto che l’Inter ospiota il Verona penultimo. In difesa, possiamo puntare su Roger Ibañez a segno domenica contro il Milan; sul sempre presente Adama Soumaoro (Udinese Bologna) e come terzo nome possiamo fare quello di Perr Schuurs, che comanda sempre con ordine e piglio la difesa del Torino, impegnata nella 18^ giornata contro lo Spezia (in casa).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Con i consigli Fantacalcio Serie A portiamo le nostre dritte al centrocampo. Stanislav Lobotka è uno degli insostituibili di Luciano Spalletti, il Napoli affronta la Juventus e per lo slovacco può essere la grande prova di maturità; al suo fianco possiamo puntare su Nikola Vlasic, che non segna da tempo ma resta un elemento fondamentale del già citato Torino, e poi ancora su un ex granata come Tommaso Pobega, che verosimilmente sarà chiamato a sostituire lo squalificato Tonali in Lecce Milan. Chiudiamo con Teun Koopmeiners, impegnato in Atalanta Sassuolo: l’olandese della Dea ha messo fine al suo lunghissimo digiuno realizzativo, in più tira a volte i rigori.

Siamo all’attacco: i consigli Fantacalcio Serie A non possono prescindere da Arkadiusz Milik, che al Diego Armando Maradona ritrova da avversario il Napoli e dunque potrebbe segnare il classico gol dell’ex, cosa che – parlando di questa asperrima rivalità – è capitato in più di un’occasione anche a Gonzalo Higuain. Di Victor Osimhen bisogna parlare essendo il capocannoniere del nostro campionato; resterebbe allora un terzo nome, ne facciamo due e il primo è quello di Tammy Abraham che segnando all’ultrimo respiro contro la Roma potrebbe finalmente essersi sbloccato in maniera definitiva (e la Roma ospita la Fiorentina, non esattamente la miglior difesa di Serie A), il secondo è quello di Francesco Caputo già a segno nel suo ritorno a Empoli, e che spera di ripetersi contro la sua ex Sampdoria che incrocia praticamente subito.











