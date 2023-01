RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Cremonese per Vialli, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: L’OMAGGIO A VIALLI

Ne abbiamo già accennato, ma è giusto onorare ancora Gianluca Vialli nella nostra presentazione dei risultati di Serie A. Sabato ha giocato la Juventus, ieri è stato il turno della Sampdoria e oggi ecco la Cremonese, il calendario sembra fatto apposta per avere sempre un pensiero per il grande attaccante che ci ha lasciati venerdì scorso. La Cremonese fu naturalmente l’inizio dell’avventura nel calcio che conta per Gianluca Vialli, che arrivava dal vivaio del Pizzighettone quando passò nel 1978 alle giovanili della Cremonese, proseguendo la trafila fino a debuttare in prima squadra nella stagione 1980-1981, con due presenze in Serie C.

Vialli giocò con la Cremonese anche nei tre anni successivi, tutti in Serie B, per un totale di 113 presenze e 25 gol con i grigiorossi, un’avventura coronata dalla promozione in Serie A nel 1984 e dal passaggio alla Sampdoria in quella estate. Scherzi del calendario, il debutto con i blucerchiati e in Serie A avvenne il 16 settembre 1984 proprio contro la Cremonese, in una sorta di passaggio di consegne per lanciare una carriera che poi è passata alla storia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE POSTICIPI

I risultati Serie A ci terranno compagnia anche nella serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, perché sono in programma ancora due partite in posticipo per completare definitivamente il programma della diciassettesima giornata della Serie A 2022-2023, che è cominciata sabato con tre anticipi, ha visto poi cinque partite alla domenica ma solamente con i due posticipi odierni vedrà completata la classifica di Serie A al termine di questo terzultimo turno del girone d’andata.

Siamo tornati a vivere un weekend di campionato e con gli orari televisivi del calcio contemporaneo si gioca sempre fino al lunedì, stavolta però addirittura con ben due partite: si comincerà alle ore 18.30 con Verona Cremonese, delicatissima sfida salvezza tra le ultime due della classifica, infine alle ore 20.45 avremo Bologna Atalanta per completare questa diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

RISULTATI SERIE A: LO SCONTRO SALVEZZA

Abbiamo già accennato all’importanza della posta in palio in Verona Cremonese e allora spendiamo ancora qualche parola sul match dello stadio Bentegodi, appuntamento delicatissimo per quanto riguarda i risultati di Serie A. La classifica è spietata: la Cremonese è penultima con 7 punti, il Verona è il fanalino di coda con 6 punti. Chi vince si rilancia, chi perde rischia di essere spacciato e per dire la verità anche il pareggio rischia di servire davvero a poco, perché questa è una partita da vincere se si vogliono conservare speranze.

La Cremonese arriva dalla beffarda e immeritata sconfitta contro la Juventus e vorrà dedicare una vittoria alla memoria di Gianluca Vialli, sicuramente il figlio calcistico prediletto della città di Cremona; il Verona invece ha inaugurato il 2023 pareggiando sul campo del Torino, un buon segnale ma che adesso ha bisogno di essere confermato, possibilmente con una vittoria, se l’Hellas vorrà conservare ancora qualche speranza in ottica salvezza.

RISULTATI SERIE A, 17^ GIORNATA

Ore 18.30

Verona Cremonese

Ore 20.45

Bologna Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 44

Juventus 37

Milan 36

Inter 34

Lazio, Roma 31

Atalanta 28

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Bologna Empoli 19

Lecce, Monza, Salernitana 18

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6











