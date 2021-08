Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 2^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 2^ GIORNATA

Il nostro viaggio con i consigli Fantacalcio Serie A è arrivato alla 2^ giornata: siamo solo all’inizio, e va anche considerato che questo è un altro turno (l’ultimo) che si giocherà con calciomercato aperto. Significa che alcune cose potrebbero cambiare: giocatori titolari che improvvisamente vengono venduti o si ritrovano in panchina, seconde scelte che entrano nell’undici di partenza, calciatori che cambiano squadra pur rimanendo in Serie A, e che dunque possono cambiare radicalmente (in meglio o in peggio) il loro scenario stagionale.

A proposito: possiamo ricordare che, in ordine cronologico, le partite che riguardano la 2^ giornata sono Udinese Venezia, Verona Inter, Atalanta Bologna, Lazio Spezia, Fiorentina Torino, Juventus Empoli, Genoa Napoli, Sassuolo Sampdoria, Milan Cagliari e Salernitana Roma. Da queste 10 sfide estrapoleremo ora un’ideale Top 11 – il modulo che va per la maggiore nelle varie Leghe – addentrandoci ancor più nei consigli Fantacalcio Serie A, provando dunque a darvi qualche consiglio circa la squadra da schierare per questo turno che inizia venerdì 27 agosto.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Dunque per i consigli Fantacalcio Serie A, considerando anche (e ovviamente) il quadro delle partite, possiamo partire con la porta: ballottaggio tra Mike Maignan e Juan Musso, entrambi giocano in casa e il francese ha già iniziato con un clean sheet. In difesa possiamo puntare su Milan Skriniar, andato a segno alla prima giornata, e poi magari un centrale affidabile come Matthijs De Ligt anche considerato il suo impegno casalingo, a completare il reparto possiamo mettere Nikola Milenkovic sempre temibile sui calci piazzati, come ha già dimostrato. Passiamo al centrocampo: quasi inevitabile fare il nome di Mattia Zaccagni, doppietta all’esordio con il Verona, al suo fianco si può sempre schierare Hakan Calhanoglu (gol e assist) e magari uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che con la Lazio di Maurizio Sarri possono fare ancora più faville del solito.

Gli altri due giocatori in mediana, per i consigli Fantacalocio Serie A? Manuel Locatelli si prepara all’esordio con la Juventus, attenzione alla qualità di Gaetano Castrovilli e poi ovviamente un ex Fiorentina come Jordan Veretout, già reso protagonista da José Mourinho. Chiudiamo infine con le potenziali scelte per l’attacco: torna Lautaro Martinez dalla squalifica, Tammy Abraham ha iniziato benissimo il suo primo campionato di Serie A, Luis Muriel è la solita certezza per l’Atalanta. Le potenziali sorprese? Spendiamo i nomi di due italiani come Francesco Forte e Federico Bonazzoli, poca spesa ma una resa che potrebbe essere ottima.



