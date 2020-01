Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 20^ giornata?

Eccoci ad un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: con la 20^ giornata arriviamo all’inizio del girone di ritorno. Abbiamo lasciato la Juventus campione d’inverno, nel frattempo si sono disputati gli ottavi di Coppa Italia ma soprattutto il calciomercato è aperto: questo significa che in maniera costante ci sono calciatori che possono cambiare squadra e andare a incidere anche sui consigli Fantacalcio, perché alcuni di loro potrebbero diventare titolari o uscire dagli undici. Iniziamo allora dalle partite del sabato: Lazio Sampdoria ci propone un Ciro Immobile in stato di grazia e che punta i 40 gol in campionato, ma occhio agli assist di Luis Alberto mentre dall’altra parte ha alzato il suo rendimento Karol Linetty. In Sassuolo Torino si può puntare su Salvatore Sirigu per la porta, mentre in difesa è sempre consigliabile Nicolas N’Koulou; per quanto riguarda Napoli Fiorentina potrebbe arrivare l’esordio di Diego Demme ma noi vogliamo fare il nome di Kostas Manolas – ora leader di una difesa in emergenza – e Pol Lirola, matchwinner di Coppa Italia.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 20^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A arriviamo ora alle partite della domenica: in Milan Udinese Zlatan Ibrahimovic si vuole confermare e Ismael Bennacer giocare un’altra partita di sostanza, dall’altra parte facciamo il nome di Seko Fofana che in Coppa si è riposato. Bologna Verona è partita tra due squadre che stanno facendo bene: in particolar modo abbiamo Riccardo Orsolini e Valerio Verre che sono giocatori che possono portare gol e dunque bonus. Brescia Cagliari, due squadre in crisi: tra le rondinelle torna il sempre positivo Sandro Tonali e poi si può puntare sull’ex di giornata Romulo, dall’altra parte i centrocampisti Marko Rog e Radja Nainggolan sono pronti al riscatto. Inevitabile puntare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in Lecce Inter, ma anche sul rientrato Stefano Sensi; in casa salentina facciamo il nome di Alessandro Deiola, che ha cambiato maglia e vuole riscattare una prima parte di stagione negativa. Genoa Roma è l’occasione per schierare il grande ex Diego Perotti, Amadou Diawara arriva da ottime gare mentre dall’altra parte l’ex è Antonio Sanabria, schierabile insieme al sempreverde Goran Pandev. Juventus Parma ci presenta Paulo Dybala e Gonzalo Higuain in splendida forma ma probabilmente giocherà solo uno dei due, probabilmente la Joya; Cristiano Ronaldo segna da sei partite consecutive ma dall’altra parte c’è il futuro bianconero Dejan Kulusevski e poi attenzione alle geometrie e gli assist di Hernani. Per il Monday Night Atalanta Spal i consigli sono soprattutto due: Duvan Zapata ha tanta voglia di lasciarsi l’infortunio alle spalle e tornare al gol, Andrea Petagna è un ex che in passato ha già dimostrato di saper fare male alla Dea.

