Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 27^ giornata? (oggi 1° marzo 2024)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già da oggi, venerdì 1° marzo 2024: infatti il massimo campionato darà il via alla sua ventisettesima giornata già nelle prossime ore, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 20.45 di questa sera, quando avrà inizio l’intrigante anticipo Lazio Milan, che metterà già in copertina diversi nomi stuzzicanti, a cominciare magari dal portiere padrone di casa Ivan Provedel, che metterà alla prova un Rafael Leao finalmente tornato al gol in campionato però dopo ben cinque mesi di digiuno che saranno stati la disperazione di chi ha puntato sul portoghese del Milan al Fantacalcio. Ecco che poi avremo tre anticipi al sabato, cinque partite alla domenica più l’ultimo posticipo lunedì, la partita sulla quale al momento è più difficile sbilanciarsi per la formazione.

La gestione delle forze potrebbe essere un fattore molto significativo, perché questo è un turno che arriva dopo due fondamentali recuperi mercoledì, mentre la prossima settimana sarà di nuovo in compagnia delle Coppe europee, con ben cinque formazioni italiane che saranno impegnate fra Champions League (Lazio), Europa League (Milan, Roma e Atalanta) e Conference League (Fiorentina). Variabili tutte da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, allora proviamo a darvi i nostri consueti consigli Fantacalcio in vista della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori. Abbiamo già accennato all’anticipo del venerdì, in cui non mancano nomi che stanno dando soddisfazioni come ad esempio Luis Alberto o il solito Olivier Giroud, ma non mancano altre incertezze o chi è rimasto finora sotto le attese, come ad esempio la difesa del Milan. Uscendo dai nomi più “banali”, potremmo spendere una citazione per il giovane Giovanni Fabbian del Bologna, che vanta le ultime cinque gare tutte da titolare, con due gol e un assist per la nuova stella di Thiago Motta che potrebbe in futuro fare la felicità anche dell’Inter.

Nei consigli Fantacalcio di Serie A potremmo parlare anche del capitano dell’Empoli Sebastiano Luperto che è uno dei giocatori maggiormente migliorati nel rendimento con l’arrivo del nuovo allenatore Davide Nicola (compreso un gol), mentre ha un cognome nobilissimo Daniel Maldini del Monza, autore di un assist contro il “suo” Milan e poi di un gol contro la Salernitana nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Infine, citazione anche per Raoul Bellanova del Torino, già autore di tre assist e un gol nelle ultime cinque partite.











