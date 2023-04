Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi sono i migliori portieri? Dritte 28^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I PORTIERI

Dai portieri agli attaccanti: nei consigli Fantacalcio Serie A parliamo anche degli estremi difensori, che possono anche generare bonus con voti alti. La difesa meno battuta del nostro campionato è quella del Napoli: Alex Meret ha incassato 16 gol e anche lui ha fatto uno straordinario salto di qualità, diventando finalmente titolare inamovibile dopo aver fatto da riserva a David Ospina. Con 19 gol subiti la grande sorpresa di questa Serie A: Ivan Provedel, arrivato alla Lazio per fare la riserva di Luis Maximiano e trovatosi titolare dopo cinque minuti della prima partita. Maurizio Sarri ha puntato su di lui e il campo gli ha dato ragione, Provedel ha anche conquistato la convocazione in nazionale.

Segue la Juventus, sulla quale va detto che Wojciech Szczesny ha a volte lasciato i pali a Mattia Perin: il numero 1 dei bianconeri rimane il polacco, ma Massimiliano Allegri non di rado concede una passerella all’ex di Pescara e Genoa. Tra i portieri che sono probabilmente costati meno, ecco Marco Silvestri e Pietro Terracciano, entrambi con 31 gol subiti; ne ha invece incassati 33 Vanja Milinkovic-Savic, diventato ormai una certezza del Torino e che è uno di quegli interpreti del ruolo che possono alzare la votazione con le parate. Così anche Wladimiro Falcone: il Lecce è quindicesimo in classifica ma lui ha subito “solo” 32 gol, e a detta di molti per rendimento è oggi il miglior portiere della Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ATTACCANTI

Parlando dei consigli Fantacalcio Serie A, è inevitabile porre l’attenzione sugli attaccanti: spesso e volentieri avere un reparto offensivo prolifico significa vincere le partite nelle varie leghe, perché sono i gol a garantire il maggior numero di punti. Al netto dei grandi nomi, che possono essere quelli di Victor Osimhen (capocannoniere con 21 gol ma infortunato) o Lautaro Martinez (14 reti, e secondo nella classifica dei marcatori), ci sono elementi che sicuramente non saranno stati pagati come i big, ma che stanno garantendo un rendimento anche superiore. M’Bala Nzola e Ademola Lookman hanno segnato 12 gol a testa: al netto dei problemi fisici che hanno colpito i loro colleghi, in pochi si sarebbero aspettati che alla fine di marzo avrebbero avuto più reti in Serie A rispetto a Dusan Vlahovic, Ciro Immobile e Tammy Abraham, ma anche magari di Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Tra gli altri va poi citato Norberto Beto: nella passata stagione il portoghese dell’Udinese aveva fatto vedere di cosa fosse capace e ora si sta confermando, mentre il ritorno in Serie A (dopo aver giocato nella Spal) ha trovato pronto un Gabriel Strefezza che a sorpresa è diventato il miglior marcatore del Lecce. Nomi a sorpresa, che certamente avranno fatto le fortune delle vostre squadre; nomi sui quali puntare ancora nei consigli Fantacalcio Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCHIERARE NELLA 28^ GIORNATA?

Un nuovo fine settimana ci attende con i consigli Fantacalcio Serie A: sabato 1 aprile si giocano le prime partite della 28^ giornata, e dunque possiamo subito valutare quali siano i calciatori da schierare sul terreno di gioco con il solito, ideale modulo 3-4-3. Partiamo dal portiere: consigliamo Rui Patricio (Roma Sampdoria) perché i giallorossi hanno una delle migliori difese casalinghe in Europa, in alternativa Wojciech Szczesny che sulla carta ha un impegno abbordabile (Juventus Verona) ma qui Massimiliano Allegri potrebbe anche decidere per il turnover e puntare su Mattia Perin.

In difesa, comanda Alessio Romagnoli (Monza Lazio) tornato a giocare anche in nazionale; al suo fianco possiamo scegliere un altro azzurro come Giorgio Scalvini (Cremonese Atalanta), per completare il reparto invece Kim Min-Jae (Napoli Milan) rappresenta come sempre una garanzia ma vogliamo citare anche Jaka Bijol (Bologna Udinese), uno che garantisce anche i gol e infatti ne ha già realizzati tre. In più, diciamo Ruan Tressoldi (Sassuolo Torino) che in neroverde ha sfilato la maglia ad un certo Gian Marco Ferrari, ed è in crescita costante.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Passiamo adesso a centrocampo e attacco nei consigli Fantacalcio Serie A. Mattia Zaccagni avrà tanta voglia di riscatto dopo la mancata convocazione con l’Italia e ha pur sempre segnato 9 gol, l’azzurro con più reti al pari del compagno di squadra Ciro Immobile; poi Tommaso Baldanzi (Empoli Lecce) ormai una garanzia e un punto fermo anche della nostra Under 21 che si sta preparando agli Europei. Al loro fianco, da valutare alcuni nomi: sicuramente quello di Stanislav Lobotka che è uno dei grandi segreti di un Napoli che sta dominando la Serie A, e poi magari possiamo citare Lewis Ferguson che ha trovato un posto da titolare fisso nel Bologna di Thiago Motta, e sta garantendo un ottimo rendimento.

Come prima riserva impossibile non parlare di Khvicha Kvaratskhelia (che in alcune leghe è dato attaccante, attenzione) che ha segnato 12 gol in campionato; per quanto riguarda l’attacco, puntiamo sul riscatto di Dusan Vlahovic che contro il Verona, all’Allianz Stadium, ha segnato il primo gol con la maglia della Juventus, e poi su due giocatori che hanno fatto faville con le loro nazionali. Si tratta di Romelu Lukaku (Inter Fiorentina), tripletta in Svezia, e Rasmus Hojlund che tra Finlandia e Kazakhstan ha realizzato 5 gol, tutti quelli della sua Danimarca.











