Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 31^ giornata? (oggi 5 aprile 2024)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già da oggi, venerdì 5 aprile 2024: infatti il massimo campionato darà il via alla sua trentunesima giornata già nelle prossime ore, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 20.45 di questa sera, quando avrà inizio l’anticipo Salernitana Sassuolo che metterà di fronte le ultime due della classifica di Serie A. Al Fantacalcio potrebbe essere meglio puntare soprattutto sugli ospiti, che devono vincere per rilanciarsi nella lotta salvezza, mentre i campani avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo. Ecco che poi avremo i soliti tre anticipi al sabato, cinque partite alla domenica più l’ultimo posticipo lunedì, la partita sulla quale al momento è più difficile sbilanciarsi per la formazione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 30^ giornata (30 marzo-1 aprile 2024)

La gestione delle forze potrebbe essere un fattore molto significativo, perché questo è un turno che arriva in mezzo a due settimane entrambe in compagnia delle Coppe: arriviamo dalle semifinali d’andata di Coppa Italia mentre nella prossima torneranno le Coppe europee, con Europa League (Milan, Roma e Atalanta) e Conference League (Fiorentina) anche se in verità le nostre rappresentanti giocheranno tutte di giovedì. Variabili comunque tutte da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, allora proviamo a darvi i nostri consueti consigli Fantacalcio in vista della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 29^ giornata? (oggi 15 marzo 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori. Abbiamo già accennato all’anticipo del venerdì, possiamo evidenziare che domani il Milan sarà ovviamente favorito contro il Lecce, con Rafael Leao in copertina mentre attenzione all’assenza per squalifica di Loftus Cheek; più pericoloso sbilanciarsi sul derby Roma Lazio, anche perché qui c’è in agguato il rischio Malus per i cartellini, in una partita sempre molto accesa dal punto di vista agonistico. Tra i giocatori che meritano una citazione possiamo indicare due italiani di qualità, cioè naturalmente Riccardo Orsolini per il Bologna ma anche Gianluca Gaetano, che sta dando un importante contributo alle speranze di salvezza per il Cagliari.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 28^ giornata? (oggi 8 marzo 2024)

Nei consigli Fantacalcio di Serie A potremmo poi citare un Aleksej Miranchuk che ha fatto meraviglie nella vittoria a Napoli dell’Atalanta, il sempre efficace Antonio Sanabria che è il punto di riferimento dell’attacco del Torino, il redivivo Federico Bonazzoli che ha segnato di tacco con il suo Verona lunedì a Cagliari ed infine le certezze della capolista Inter, tra le quali stavolta vogliamo evidenziare la difesa che resta nettamente la migliore del campionato e Federico Dimarco, che naturalmente tra i difensori è un lusso grazie ai tanti Bonus tra gol e assist.











© RIPRODUZIONE RISERVATA