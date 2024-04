DIRETTA/ Inter Cagliari video streaming tv: la storia del match è nerazzurra! (Serie A, 14 aprile 2024)

DIRETTA INTER CAGLIARI: I TESTA A TESTA

L’Inter contro il Cagliari ha un record impressionante in Serie A, avendo perso solo una delle ultime 12 partite contro i sardi, con 10 vittorie e 1 pareggio. Questa sconfitta risale al 1° marzo 2019, quando il Cagliari ha vinto per 2-1 con un’autorete di Ivan Perisic e un gol di Leonardo Pavoletti, mentre Lautaro Martínez ha segnato per l’Inter. Nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Cagliari, l’Inter ha ottenuto la vittoria in tutte, con un punteggio complessivo di 13-2. Tuttavia, non hanno mai vinto più di cinque partite consecutive contro i rossoblù in Serie A. Dopo un periodo in cui il Cagliari manteneva un buon record contro l’Inter in trasferta tra il 2012 e il 2016, con due vittorie e due pareggi in quattro incontri, le cose sono cambiate.

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque trasferte contro l’Inter in Serie A. Il Cagliari ha mostrato miglioramenti recenti, rimanendo imbattuto in sei delle ultime sette partite di campionato, di cui tre vinte. Questo è un cambiamento positivo rispetto alle quattro sconfitte consecutive precedenti. Tuttavia, il Cagliari ha raccolto solo sette punti in trasferta in questa stagione di Serie A, con una vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte. Se l’Inter dovesse segnare contro il Cagliari, stabilirebbe un nuovo record di partite di fila con almeno un gol segnato in Serie A, portandosi a 40. (agg. di Fabio Belli)

INTER CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la sfida in diretta tra Inter Cagliari potrà essere vista in esclusiva su DAZN, perché non rientra nel gruppo sdi quelle partite di Serie A trasmesse anche su Sky. Basta un semplice abbonamento a Dazn e potremmo vedere in tv, comodi, questa partita. Per chi volesse invece vedere Inter Cagliari in diretta streaming su cellulare, computer o tablet basterà utilizzare l’app di Dazn.

INTER CAGLIARI: SCUDETTO ORA AD UN PASSO!

Inter Cagliari, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45 a San Siro, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter mira al ventesimo titolo, che significherebbe l’agognata seconda stella. La squadra guidata da Simone Inzaghi è in ottima forma, attestandosi al primo posto in classifica con 82 punti, ben quattordici in più della seconda squadra. Nell’ultima giornata ha ottenuto una vittoria per 2-1 in rimonta in trasferta contro l’Udinese.

Il Cagliari, sotto la guida di Claudio Ranieri, mira a distanziarsi dalla zona pericolosa. L’obiettivo principale è naturalmente la salvezza. Attualmente si trova al tredicesimo posto con 30 punti, con un margine di quattro punti sulla zona retrocessione. La squadra cerca ora di mantenere una continuità di risultati per allontanarsi definitivamente dalle zone critiche. Nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della diretta Inter Cagliari: Per l’Inter, Simone Inzaghi adotterà il solito 3-5-2 come modulo. In porta il solito Sommer, difesa a tre con Bisseck, Acerbi, Bastoni a supporto del centrocampo a 5, titolarissimo con Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco. In attacco senza Lautaro tocca al duo Sanchez, Thuram. Il Cagliari di mister Claudio Ranieri opta per un 4-3-1-2 con una formazione che ricalca quella di una settimana fa che ha battuto l’Atalanta. Due i cambi principali: Makoumbou, a centrocampo e Luvumbo in attacco al posto di Shoumurodov..

QUOTE INTER CAGLIARI

Cerchiamo di capire per gli appassionati scommettitori quali sono le quote della diretta Inter Cagliari previste da Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











