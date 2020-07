Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 34^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: senza soste prosegue il campionato italiano di calcio, arrivato alla sua 34^ giornata. Le nostre dritte partono dalle tre partite di sabato 18 luglio: in Verona Atalanta tutto il reparto offensivo della Dea è consigliato, ma dovrebbe tornare titolare Alejandro Gomez che è il re degli assist nel nostro torneo, poi occhio a Berat Djimsiti per la difesa e magari Mario Pasalic, reduce da una tripletta. Nel Verona consigliamo soprattutto gli esterni Davide Faraoni e Darko Lazovic; in Cagliari Sassuolo mancherà Domenico Berardi e allora potrebbe essere un’altra occasione per il lanciato Lukas Haraslin, naturalmente Jeremie Boga è sempre una garanzia mentre per gli isolani Joao Pedro e Giovanni Simeone vanno a caccia del gol perduto.

Abbiamo poi il terzo anticipo Milan Bologna: qui Hakan Calhanoglu e Franck Kessie per quanto riguarda i rossoneri che contano anche sulle parate di Gigio Donnarumma, nel Bologna Musa Barrow sta vivendo un momento straordinario e poi il giapponese Takehiro Tomiyasu, che ha sempre un buon rendimento.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: 34^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A passiamo ora alle altre partite: la domenica si apre con Parma Sampdoria, Hernani tornerà titolare tra i ducali che vogliono tornare ai gol di Dejan Kulusevski, tra i blucerchiati grande momento soprattutto per Federico Bonazzoli, reduce da una doppietta, e Jakub Jankto. Brescia Spal è una sfida tra squadre ormai retrocesse: puntiamo sugli italiani Sandro Tonali e Andrea Petagna, mentre in Fiorentina Torino vedremo se Franck Ribéry tornerà a segnare e Nikola Milenkovic guiderà la difesa viola, tra le fila dei granata Salvatore Sirigu garantisce bonus spesso e volentieri.

In Genoa Lecce si può puntare su Goran Pandev e dall’altra parte potrebbe essere il momento di Filippo Falco e Khouma Babacar, Napoli Udinese può scatenare la potenza offensiva dei partenopei con Dries Mertens e José Callejon, tra i friulani occhio sempre a Kevin Lasagna che è in grande forma. Roma Inter è un big match e si potrebbe citare chiunque: il grande ex Nicolò Zaniolo, ovviamente Edin Dzeko ma anche Diego Godin, che torna dalla squalifica e si esalta sempre nelle grandi battaglie. Chiudiamo con il Monday Night Juventus Lazio: senza Bernardeschi Maurizio Sarri può schierare il tridente pesante e allora citiamo Gonzalo Higuain e Paulo Dybala così come il rientrante Leonardo Bonucci, per i biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto possono innescare al meglio Ciro Immobile e, per la difesa, il leader Francesco Acerbi.

