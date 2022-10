Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 8^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 8^ GIORNATA?

Una nuova puntata dei consigli Fantacalcio Serie A ci attende oggi: sabato 1 ottobre infatti prendono il via le partite della 8^ giornata, un turno importante perché si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali e, di conseguenza, anche le scelte degli allenatori per le singole partite potrebbero essere condizionate da quello che è successo nei giorni scorsi. Altre formazioni invece dovranno tenere conto del fatto che torneranno le coppe europee; anche noi facciamo tutte queste considerazioni, e per i consigli Fantacalcio Serie A andiamo a selezionare la nostra consueta Top 11 che viene schierata con il 3-4-3.

In porta scegliamo Alex Meret (Napoli Torino) che sta vivendo un ottimo momento e affronta una squadra che non segna da due giornate; in difesa puntiamo sulla grinta di Merih Demiral (Atalanta Fiorentina) e le qualità di Jaka Bijol (Verona Udinese) che è andato a segno prima della sosta contro l’Inter, poi volendo pensare ad un giocatore di una big possiamo indicare Fikayo Tomori o Pierre Kalulu (Empoli Milan), vero che i rossoneri non hanno ancora un clean sheet ma altrettanto sacrosanto che i due si stanno comportando molto bene, al netto di qualche errore individuale che ovviamente può sempre capitare. Andiamo adesso a definire gli altri ruoli nei consigli Fantacalcio Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Proseguiamo dunque la nostra Top 11 per i consigli Fantacalcio Serie A. Ancora Udinese a centrocampo: Sandi Lovric è sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato e dunque ci sentiamo di inserirlo nella formazione, poi possiamo fare il nome di Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Spezia) che in una partita del genere potrebbe divertirsi in fase realizzativa. Da citare ovviamente Lorenzo Pellegrini, che in Inter Roma può essere capace di esaltarsi; il quarto nome per la nostra mediana sarebbe quello di Khvicha Kvaratskhelia, ma essendo attaccante in alcune leghe, senza fare confusione, diciamo invece Tonny Vilhena (Sassuolo Salernitana) che sta tenendo un grande rendimento con la maglia granata.

Infine l’attacco: qui i nomi chiaramente sarebbero tanti, noi vogliamo puntare su Assan Ceesay che gioca Lecce Cremonese, dunque sulla carta si tratta di una partita nella quale potrebbe trovare la via della rete. Per lo stesso criterio, nonostante l’ultimo posto in classifica, non possiamo non citare Francesco Caputo che affronta il Monza a Marassi con la sua Sampdoria; anche qui comunque un big va messo, e allora diciamo Dusan Vlahovic (Juventus Bologna) che non segna da agosto ma lo ha fatto con la Serbia in Nations League, e contro i felsinei va in cerca di riscatto come tutta la squadra bianconera.











