Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 20^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE?

Eccoci alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato italiano, il 20^: è tempo dunque di esaminare da vicino i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A. Questo per i fantallenatori è un momento davvero delicato: siamo al via del turno di ritorno del primo campionato nazionale e nel vivo della finestra invernale di calciomercato, dove pure i nostri appassionati potranno fare qualche colpaccio nella finestra di riparazione. Serve dunque la massima attenzione in questi frangenti, considerato che pure questo fine settimana sono previsti incontri veramente importanti. Considerando dunque il calendario ufficiale per la 20^ giornata, andiamo a vedere che ci riportano i consigli di Fantacalcio della Serie A, match per match. Cominciamo allora dalla sfida che ci accompagnerà questo venerdì tra Torino e Fiorentina, dove spicca il volto nuovo della Viola Kokorin: per il Toro occhio a Scingo e a Zaza, ma pure a Belotti, in cerca di riscatto e possibile jolly. Andando sulle sfide che ci faranno compagnia sabato, ecco che già in Bologna Milan ci sentiamo di consigliare il rossonero Donnarumma, solida certezza, come pure Orsolini e Sansone: attenzione però alla lunga lista di acciaccati e indisponibili in casa del Diavolo. Per l’anticipo tra Sampdoria e Juventus ricordiamo che il bianconero Kulusevski è squalificato, mentre il doriano Gabbiadini è fermo in infermeria: per il match Inter-Benevento, occhio a Lapadula, bomber in grande condizione, come ai nerazzurri Vidal ed Erksen possibili jolly (specie il danese, che ha risolto a sorpresa il Derby in Coppa Italia).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI IN CAMPO DOMENICA?

Proseguendo con i nostri consigli di Fantacalcio per la Serie A e prendendo ora in esame le partite che ci faranno compagnia solo domenica per la 20^ giornata di campionato, ecco che già partiamo con il match tra Spezia e Udinese, in programma alle ore 12.30. Qui facciamo attenzione a un acciaccato Nzola che potrebbe non venir schierato in favore di Galabinov: per i friulani, complice l’assenza di Lasagna, saranno Deulofeu e Nestorovski i titolari annunciati in attacco. In programma alle ore 15.00 sarà la sfida tra Atalanta e Lazio, dove non ci sentiamo di consigliare il numero 1 Reina, che potrebbe fare davvero fatica contro l’attacco della Dea: occhio invece a Muriel, vero jolly per i fantallenatori. Per la sfida tra Cagliari e Sassuolo facciamo attenzione ai soliti Djuricic e Caputo, mentre per Crotone-Genoa, puntiamo forte su Perin e Badelj: attenzione a Messias che potrebbe rimanere in panchina. In calendario ecco poi per la Serie A alle ore 18.00 l’incontro Napoli-Parma dove il napoletano Pezzella del club emiliano potrebbe essere la sorpresa della 20^ giornata di campionato. Infine per il posticipo tra Roma e Verona consigliatissimi Zaccagni come Barak: attenzione alla probabile assenza di Dzeko tra le file giallorosse.



