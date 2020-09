Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 1^ giornata

Torna il campionato di Serie A e torna pure il Fantacalcio, anche se con tutte le incognite legate a questa fase della stagione – e quest’anno ancora di più. Per inaugurare dunque un nuovo anno di consigli Fantacalcio sulla Serie A 2020-2021, alcune considerazioni sono d’obbligo: il calciomercato è ancora aperto, la preparazione è stata brevissima e pure spezzata dalla finestra per le Nazionali, per tutte le squadre si tratterà della prima partita ufficiale (niente Supercoppa o primi turni di Coppa Italia) e anche le amichevoli sono state scarse, infine sono state rinviate ben tre partite, dunque solo 14 formazioni scenderanno in campo in questo weekend. Situazione che definire anomala sarebbe riduttivo, proviamo comunque a fornirvi i primi consigli Fantacalcio per il nuovo campionato di Serie A. Partiamo dai due anticipi del sabato. Fiorentina Torino chiede una citazione per l’eterno Ribery e per Chiesa e Castrovilli – attesi al definitivo salto di qualità per non rimanere nel limbo delle promesse – in casa viola, mentre per i granata andiamo sul sicuro con Sirigu e Belotti, perché avere certezze fra i pali e in attacco è fondamentale anche al Fantacalcio. In Verona Roma cominceremo a capire quanto è cambiato l’Hellas rispetto alla rivelazione dell’anno scorso: tanti nomi sono cambiati, per ora segnaliamo Miguel Veloso in cabina di regia e l’ottimo Silvestri in porta, anche se dall’altra parte ci sono Mkhitaryan e Dzeko, sempre decisivi per la Roma, nella quale vogliamo puntare anche su Mancini in difesa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Passando adesso alle partite in programma domenica, la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A prosegue con Parma Napoli, primo lunch match dell’anno. Tra gli emiliani puntiamo su due veterani: Bruno Alves come leader della difesa e Gervinho in attacco, anche perché i “velocisti” come lui di solito entrano velocemente in forma. Nel Napoli vogliamo credere alla conferma su ottimi livelli per Di Lorenzo, mentre Mertens e Insigne meritano sempre una citazione ed Osimhen è il nome nuovo in rampa di lancio. In Genoa Crotone largo a Perin di nuovo fra i pali del Grifone e ci giochiamo anche uno Schone che al secondo anno in Serie A possa fare meglio, mentre la regia di Cigarini e la certezza Simy in attacco dovranno essere i perni delle speranze calabresi. In Sassuolo Cagliari puntiamo sull’attacco neroverde a cominciare da Caputo e Berardi (noie muscolari permettendo), più in generrale è una partita che pone in primo piano i reparti offensivi grazie a Simeone e Joao Pedro nelle fila sarde – nel Cagliari anche Cragno merita, ma occhio contro gli uomini di De Zerbi. Juventus Sampdoria vede nettamente favoriti i bianconeri, per cui da Szczesny fino a Cristiano Ronaldo c’è l’imbarazo della scelta (occhio a Kulusevski), mentre l’eterno Quagliarella cercherà il colpo a sorpresa. Infine lunedì sera avremo Milan Bologna: per i rossoneri citiamo naturalmente Donnarumma, Theo Hernandez (un vero lusso in difesa) e Ibrahimovic, mentre i felsinei si affidano alla gioventù di Orsolini e Barrow, attesi quest’anno alla definitiva consacrazione.



