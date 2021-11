Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN QUESTA GIORNATA?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 5 novembre, perché comincerà già stasera con un anticipo la dodicesima giornata del massimo campionato, ultima prima della sosta per le Nazionali. La prima avvertenza per tutti i Fanta-allenatori è proprio questa: nelle prossime ore ricordatevi di stilare la vostra formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Si comincerà da Empoli Genoa: sono più in forma i toscani, fra i quali puntiamo su Pinamonti ed Henderson, mentre per il Grifone vogliamo provare a citare il giovane Cambiaso.

Domani Spezia Torino potrebbe sorridere ai granata che si godono Lukic e Praet tra i giocatori in maggiore evidenza in questo periodo, mentre lo Spezia non naviga in buone acque, servirebbe il ritorno di Nzola sui migliori livelli dello scorso campionato. Juventus Fiorentina chiede ai bianconeri un rilancio che potrebbe passare dai giocatori di maggiore qualità, cioè Dybala e l’ex Chiesa (sperando che siano in forma stile Champions), per i viola citiamo ovviamente Vlahovic ma pure la qualità di Saponara. A proposito di qualità: Cagliari Atalanta ci richiama un Ilicic su ottimi livelli in questo periodo, così come Zapata, dunque per la difesa dei sardi potrebbe essere una brutta serata.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Con i nostri consigli Fantacalcio, passiamo alle partite della domenica di Serie A. All’ora di pranzo avremo Venezia Roma, proviamo a dare spazio ai giovani come Busio e Zaniolo, i lagunari però segnano pochissimo e allora si potrebbe puntare molto sulla difesa giallorossa. Sampdoria Bologna vede più in forma i rossoblù e la citazione è d’obbligo per i bonus di De Silvestri, mentre tra i blucerchiati si è spesso messo in evidenza Candreva. Per Udinese Sassuolo scegliamo invece un giocatore a testa, quelli che si sono messi più in evidenza di recente: Beto per i bianconeri e Frattesi per gli ospiti.

Lazio Salernitana dovrebbe vedere favoriti i padroni di casa, si può naturalmente puntare sui vari Milinkovic Savic, Immobile e Pedro, meno sulla difesa degli ospiti. Napoli Verona è sfida intrigante: per i partenopei spicca la difesa nettamente migliore del campionato, ma Simeone è una brutta gatta da pelare per chiunque, anche grazie a spalle come Lazovic e Barak. Dulcis in fundo, il derby di Milano: in Milan Inter sono tantissimi i nomi di spicco, scegliamo di mettere in evidenza il centrocampo e allora come uomini copertina (a sorpresa ma neanche troppo) proviamo a citare Kessie e Barella.



