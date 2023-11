Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata? (Oggi 10 novembre 2023)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 10 novembre 2023: infatti il massimo campionato darà il via alla sua dodicesima giornata già con i primi due anticipi questa sera, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 18.30, quando avrà inizio Sassuolo Salernitana, una partita alla quale poi faranno seguito il match di prima serata Genoa Verona e poi gli altri otto incontri fra domani e domenica, senza invece posticipi al lunedì.

La gestione delle forze potrebbe essere particolare: si arriva da una settimana di Coppe europee, mentre poi incombe la sosta per le Nazionali, che tra l’altro sarà di fondamentale importanza per l’Italia, che si giocherà le proprie possibilità di qualificazione immediata per gli Europei 2024. Variabili tutte da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, la lunga avventura del campionato ormai ha già dato alcune indicazioni intriganti, allora proviamo a darvi i nostri consueti consigli Fantacalcio in vista della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori. Si può puntare naturalmente sulle difese dell’Inter e della Juventus, che sono le meno battute del campionato e se sono pure attese da sfide con il ruolo di grandi favorite, in casa rispettivamente contro Frosinone e Cagliari; con i nerazzurri si pesca bene ovunque, fino all’attacco con la nuova stella Marcus Thuram e Lautaro Martinez capocannoniere, mentre per la Juventus vedremo se sarà la volta buona per tornare a rivedere gli attaccanti esultare.

Si potrebbe andare più sul sicuro con il Napoli, che affronta l’Empoli in una partita casalinga che vede anche i campioni d’Italia grandi favoriti, quindi è chiaro che nei consigli Fantacalcio di Serie A potrebbero dominare a questo giro le tre big già citate. Ci fa piacere citare, per concludere questa panoramica finora piuttosto “banale”, due giovani che sono ormai delle certezze, cioè Matias Soulè del Frosinone e Andrea Colpani del Monza: complimenti a chi ha puntato su di loro fin da inizio stagione!











