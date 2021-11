Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 13^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI METTERE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 20 novembre, perché comincerà con i classici tre anticipi la tredicesima giornata del massimo campionato, per riprendere il cammino dopo la sosta per le Nazionali. Per stilare la vostra formazione al Fantacalcio, proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Si comincerà da Atalanta Spezia: nerazzurri favoriti, puntiamo su Zapata e su Freuler, che è una certezza a centrocampo, mentre nello Spezia c’è Sala che cercherà il bis del gran gol segnato contro il Torino.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: Dybala e Chiesa tra alti e bassi

Lazio Juventus è naturalmente una sfida intrigante: scegliamo da una parte Milinkovic Savic e Pedro, che dovrebbe essere il punto di riferimento offensivo, dall’altra Morata rilanciato dalla Nazionale e Locatelli. In prima serata ci sarà l’intrigante Fiorentina Milan: a parte i soliti Vlahovic e Ibrahimovic, indichiamo da una parte i grandi ex Bonaventura e Saponara, dall’altra il rientrante Theo Hernandez. La domenica si aprirà con Sassuolo Cagliari: tra i neroverdi brilla Frattesi, mentre i sardi si aggrappano sempre a Joao Pedro.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: Matija Nastasic è un flop, 11^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per la giornata di Serie A, eccoci alla domenica pomeriggio con Bologna Venezia, dove mettiamo in copertina il duello tra un attaccante e un difensore, cioè Arnautovic e Caldara. Sfida delicatissima sarà Salernitana Sampdoria, nella quale dunque ci affidiamo a due nomi di grande esperienza e qualità, come ovviamente Ribery ma anche Candreva. Livello molto diverso in Inter Napoli: per il big-match vogliamo focalizzarci sui centrocampisti e allora mettiamo in copertina Barella e Brozovic da una parte, Zambo Anguissa e Zielinski dall’altra.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: Zlatan Ibrahimovic sotto ai riflettori

Alla domenica sera ecco Genoa Roma: per il Grifone ci affidiamo a un mix di gioventù ed esperienza con Cambiaso e Pandev, nei giallorossi in questa stagione la certezza è Pellegrini ma prima della sosta si era sbloccato Abraham. Si passa infine ai due posticipi del lunedì: intrigante Verona Empoli dove inevitabilmente scegliamo Simeone mentre fra i toscani vogliamo indicare Ricci; in Torino Udinese scegliamo Pobega e Brekalo fra i granata, Pereyra e Beto per gli ospiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA