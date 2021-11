Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 14^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, SU CHI PUNTARE IN QUESTA GIORNATA DI CAMPIONATO?

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale tornano ovviamente anche i consigli per il Fantacalcio della serie A: andiamo dunque a scoprire quali saranno i giocatori che sarà meglio schierare (e quali no) per le sfide della 14^ giornata della prima serie del calcio nazionale. Il turno è certo dei più attesi considerato che pure sono stati messi in programma scontro diretti davvero imperdibili. Andiamo dunque a vederli uno per uno e per ogni match vediamo che cosa possono riservarci i consigli del Fantacalcio della serie A, fissati dalla nostra redazione alla vigilia del turno.

Cominciamo allora dalla sfida che aprirà la 14^ giornata di campionato e che ci attende solo questa sera tra Cagliari e Salernitana, incontro dove punto fermo (per Mazzarri come per i fantaallenatori) non può che essere Joao Pedro: attenzione a Ribery, da cui però non ci si aspetta moltissimo in questo turno. Per la giornata di domani ecco che col programma ufficiale si comincerà alle ore 15.00 con il derby Empoli-Fiorentina, dove certo nome da schierare è quello di Dusan Vlahovic, fresco capocannoniere del campionato (specie dopo la doppietta firmata al Milan solo pochi giorni fa): occhi puntati per il big match anche su Milenkovic, che torna da squalifica, mentre per la sfida tra Sampdoria e Verona alla stessa ora, consigliamo nomi come quello di Simeone, Bereszynski e Candreva. Solo alle ore 18.00 saranno poi riflettori puntati domani sulla sfida tra Juventus Atalanta, dove ci attendiamo una prova super da parte di Duvan Zapata, fresco di gol contro lo Young Boys nell’ultima di Champions: favoriti per un buon voto al termine del turno anche Chiesa e Pasalic, mentre nell’ultimo incontro del sabato, tra Venezia e Inter puntiamo tutto sul duo Lautaro-Dzeko, come anche su Aramu e Perisic, tutti in gran forma.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, LE DRITTE PER LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli per il fantacalcio della serie A, ecco che arriviamo alle sfide che ci faranno compagnia solo domenica 28 novembre. Da calendario ufficiale si partirà dunque alle ore 12.30 con il lunch match tra Udinese e Genoa , dove consigliamo di puntare forte su giocatori come Pereyra e Molina, ma anche Beto e Cambiaso, che potrebbe salvare ancora una difesa un po’ traballante del grifone. Solo alle ore 15.00 comincerà la sfida Milan-Sassuolo, con Kessie, Tonali, Kjer da schierare sicuri, come anche il neroverde Berardi , sempre una certezza per Dionisi e i fantaallenatori: alla stessa ora avrà inizio l’incontro Spezia-Bologna, dove l’uomo su cui puntare è Arnautovic (specie contro la difesa peggiore del campionato di Serie A).

Sarà poi domenica big match alle ore 18.00 tra Roma e Torino, dove non consigliamo nomi come quelli di Djidji e Buongiorno, che potrebbero soffrire l’attacco rivale: occhi puntati invece su Abraham, che tornato al gol contro il Venezia potrebbe ancora fare molto male. Il quadro del turno si chiuderà alle ore 20.45 con l’incontro Napoli Lazio: qui attenzione a Immobile, ormai completamente ristabilito dopo l’ultimo acciacco muscolare, ma pure a Dries Mertens, che tornato al gol contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, potrebbe stupire tra le mura del San Paolo (vista anche l’assenza di Osimhen).



