Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 15^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE IN QUESTA GIORNATA

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 30 novembre, perché comincerà la quindicesima giornata del massimo campionato, che si disputa in turno infrasettimanale. Chi gioca al Fantacalcio sicuramente lo sa, ma è doveroso ricordare di fare la formazione e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Si comincerà da Atalanta Venezia: nerazzurri favoriti, puntiamo su uno Zapata in forma straordinaria e su Ilicic che potrebbe avere spazio, dall’altra parte c’è l’ex Caldara in ottima forma, anche se per la difesa lagunare non sarà facile.

Alla stessa ora ecco pure Fiorentina Sampdoria: Vlahovic è il nome inevitabile, Candreva è in grande spolvero (già 6 gol) e un altro nome caldo è quello di Saponara. In prima serata Salernitana Juventus chiama Bonazzoli a un altro guizzo dopo quello di Cagliari, ma fatalmente i bianconeri sono favoriti e contro il peggiore attacco del campionato si può puntare sulla difesa di Max Allegri. Infine Verona Cagliari: oltre agli inevitabili Simeone e Pavoletti, attendiamo lo scontro a centrocampo fra Tameze e Strootman.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per la giornata di Serie A, eccoci al mercoledì, a cominciare da Bologna Roma. Mourinho non subisce gol da due partite, Mihajlovic fa fatica a segnare, dunque fiducia alla difesa della Roma anche se Arnautovic è sempre un’insidia, anche per il suo ex allenatore ai tempi del Triplete dell’Inter, che alla stessa ora giocherà in casa contro lo Spezia. Nzola sogna di trovare gloria almeno personale come contro l’Atalanta, ma naturalmente si punti sui nerazzurri, con Calhanoglu in grande spolvero e magari anche Dimarco, sempre pericoloso anche da fermo. In Genoa Milan il grande ex Sheva si affiderà a Rovella e Cambiaso, ma Ibrahimovic e Kessiè dovranno trascinare il Diavolo alla riscossa.

Sassuolo Napoli è decisamente stuzzicante: occhio alle difese perché ci aspettiamo spettacolo, meglio dare fiducia a Berardi e Scamacca da una parte, Mertens e Zielinski dall’altra. Infine i posticipi del giovedì: Torino Empoli potrebbe mettere in copertina due giovani come Pobega e Pinamonti, ma anche Brekalo e Bajrami, mentre Lazio Udinese vedrà Immobile e Milinkovic Savic chiamati a trascinare i biancocelesti al riscatto, con Walace che potrebbe essere invece l’uomo copertina per i friulani di Luca Gotti.



