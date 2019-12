Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 16^ giornata?

Eccoci alla vigilia di una nuova giornata per il primo campionato italiano e certo non possono mancare i consigli di Fantacalcio della Serie A della nostra redazione: vediamo dunque subito chi saranno i giocatori su cui puntare e chi invece sarà meglio tenere in panchina per le partite della 16^ giornata. Notiamo già subito che il programma per questo nuovo turno pre natalizio è ben intenso e fin da questo sabato sono previsti incontri davvero interessanti. vediamo quali saranno le mosse consigliate per i nostri fantallenatori, match per match. Partendo dunque con i consigli di Fantacalcio di Serie A dagli anticipi di sabato, ecco che nel primo scontro previsto oggi al Rigamonti tra Brescia e Lecce ci sentiamo di mettere in evidenza Mario Balotelli: il bomber ha trovato il +3 nell’ultimo turno e certo vorrà di nuovo mettere in mostra in un turno così delicato per le rondinelle. Al San Paolo invece per la sfida tra Napoli e Parma facciano per attenzione i fantallenatori che hanno puntato sugli azzurri: questa sarà infatti la prima di Gattuso come nuovo allenatore e non sono pochi i dubbi che aleggiano nello spogliatoio dei partenopei. Per l’incontro delle ore 20,45 al Marassi tra Genoa e Sampdoria mettiamo in copertina Quagliarella, che potrebbe di nuovo rilanciarsi: occhio alle assenza annunciate dei rossoblu Agudelo e Pandev.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguendo nei nostri consigli per il fantacalcio di Serie A, ecco che nel lunch match delle 12,30 della 16^ giornata tra Verona e Torino non possiamo non mettere in evidenza Kumbulla, di ritorno dall’infortunio e pronto a ritornare a sorprendere i fan dell’Hellas. Per la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Atalanta occhio a Dzemaili e Hateboer, mentre a Torino nell’incontro tra Juventus e Udinese non possiamo consigliare i nomi dei friulani, in particolare Musso, che soffrirà moltissimo contro la Vecchia signora. Per i consigli di fantacalcio di Serie A, ecco che gli uomini in copertina per Milan-Sassuolo sono certo Bonaventura e Theo Hernandez, mentre per l’incontro tra Roma e Spal vogliamo mettere in evidenza Zaniolo e Jankovic, quest’ultimo come possibile jolly della sfida. Proseguendo vediamo che in campo al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Inter la certezza è il duo nerazzurro Lautaro-Lukaku: pericoloso Vlahovic, il quale potrebbe fare gol come pure vivere una prestazione pessima ultimamente. Chiudiamo i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A parlando del posticipo tra Cagliari e Lazio: i sardi stanno facendo molto bene e certo ci sentiamo di mettere in evidenza Nainggolan: inevitabile puntare anche su immobile, benché nell’ultimo turno abbia fallito il calcio di rigore.

