Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 17^ giornata? (22-23 dicembre 2023)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 17^ GIORNATA?

Con i consigli Fantacalcio Serie A andiamo a parlare dei giocatori da schierare nella 17^ giornata: si comincia venerdì 22 dicembre e si chiude sabato 23 dicembre, le 10 partite dunque anticipano il Natale e naturalmente ci conducono sempre più vicini alla conclusione del girone di andata, con l’Inter che già domani potrebbe laurearsi aritmeticamente campione d’inverno e con le altre lotte sempre più nel vivo. Ovviamente tali considerazioni avranno spazio altrove; qui appunto analizziamo i consigli Fantacalcio Serie A, e dunque schieriamo la nostra ideale Top 11 con il modulo 3-4-3.

In porta inevitabile citare Yann Sommer, portiere meno battuto del campionato e impegnato in casa contro il Lecce; in difesa facciamo il nome di Lorenzo Pirola reduce dal gol contro l’Atalanta, poi un Federico Gatti che è uomo delle reti pesanti e con la Juventus gioca anche una partita da ex, tornando a Frosinone sul campo che l’ha lanciato. Come ultimo nome possiamo spendere quello di Sam Beukema: la partita contro l’Atalanta non è semplice, ma anche grazie al suo rendimento il Bologna si è incredibilmente spinto al quarto posto in classifica.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguiamo la lettura dei consigli Fantacalcio Serie A affrontando centrocampo e attacco. In mediana ovviamente si può puntare su tante soluzioni; il rigorista Hakan Calhanoglu, 7 gol in campionato, rimane una garanzia e poi chiaramente bisogna citare Andrea Colpani, anche se il rendimento del centrocampista del Monza appare in calo. Per questa 17^ giornata si potrebbe allora puntare su Luis Alberto, che avrà voglia di riscatto dopo essere partito dalla panchina contro l’Inter; come ultimo nome ecco quello di Tijjani Reijnders, reduce dal primo gol realizzato con il Milan a San Siro.

Per quanto riguarda l’attacco, citiamo due giocatori che si affronteranno in Torino Udinese: Duvan Zapata e Lorenzo Lucca hanno 5 gol a testa e per i consigli Fantacalcio Serie A è giusto parlare di loro, potrebbero essere una bella sorpresa o comunque una conferma. A chiudere questa carrellata sulla nostra Top 11 abbiamo invece un ballottaggio: da una parte Milan Djuric, in casa contro il Cagliari e che deve farsi perdonare il rigore sbagliato settimana scorsa, dall’altra ovviamente Joshua Zirkzee che sta portando in alto il Bologna e anche nella 17^ giornata potrebbe ripetersi.











