Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 19^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 21 gennaio 2023: il massimo campionato torna infatti in campo con i primi tre anticipi della diciannovesima giornata della sua stagione, che sarà l’ultimo turno del girone d’andata. Avremo quindi il primo anticipo nel tradizionale orario del sabato pomeriggio, cioè alle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: sembrerebbe da questo punto di vista un weekend normale, ma attenzione perché due partite saranno lunedì e una addirittura martedì, quindi le scelte di formazione per molte squadre sono ancora difficili da definire.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, come il rientro dall’Arabia Saudita per le due milanesi e gli impegni di Coppa Italia che per sei squadre sono stati giovedì, oltre che la sessione invernale di calciomercato che ormai da tempo è ufficialmente aperta e ragià portato alcuni cambi di maglia. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che settimana scorsa ha sgretolato quelle che sembravano due certezze, cioè la solidità della difesa della Juventus che è stata travolta per 5-1 a Napoli e la minore efficacia dell’attacco dell’Atalanta, che invece ha inflitto un clamoroso 8-2 alla Salernitana. Tandem di annotazioni particolarmente interessanti perché domenica sera ci sarà proprio Juventus Atalanta, che diventa un rebus dopo gli ultimi eventi.

Curiosamente si incrociano anche Salernitana e Napoli, nonostante il cambio di panchina a Salerno naturalmente puntiamo sui giocatori azzurri. Per spendere qualche nome a livello individuale, ecco che gennaio sta sorridendo finora a M’Bala Nzola e Paulo Dybala, le cui storie sono naturalmente assai diverse ma che in questo momento sono due certezze per i consigli Fantacalcio, mentre avrebbe bisogno di una scossa il Sassuolo, che sta deludendo anche i Fanta-allenatori che avevano puntato sui giocatori neroverdi.

