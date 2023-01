Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 20^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE IDEE…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 27 gennaio 2023: il massimo campionato torna infatti in campo con i primi due anticipi della ventesima giornata della sua stagione, che sarà il primo turno del girone di ritorno. Attenzione quindi al calendario anomalo, perché avremo quindi il primo anticipo nell’orario delle 18.30 del venerdì, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. Le scelte dovranno quindi essere anticipate e la Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “lunghissima”, che terminerà solamente lunedì sera.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, come gli impegni di Coppa Italia che incombono per ben otto squadre, oltre che la sessione invernale di calciomercato che ormai da tempo è ufficialmente aperta e anzi si avvia al suo gran finale in questi giorni. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che il Napoli è sempre più punto di riferimento, adesso è anche la migliore difesa oltre che (nettamente) il migliore attacco e naturalmente capolista con enorme margine. Sui partenopei si può sempre contare, ma attenzione alla sfida contro la Roma, che può vantare una eccellente difesa e su un Paulo Dybala in particolare evidenza. Il turno potrebbe favorire l’Inter, che affronta il fanalino di coda Cremonese, ma i nerazzurri dovranno smentire il trend recente che li vuole grandi contro le grandi e piccoli contro le piccole.

Per i consigli Fantacalcio dovremmo considerare con la massima fiducia anche i giocatori di Milan e Juventus, però è allarme rosso per entrambe le difese e di ciò proveranno ad approfittare Sassuolo e Monza. Sfide intriganti sono invece quelle tra Empoli e Torino (sabato) e poi (lunedì) il posticipo Udinese Verona, squadre con classifiche ben diverse ma in buona forma. I loro calciatori sapranno mettersi in evidenza?











