Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 21^ giornata

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 4 febbraio 2023: il massimo campionato torna infatti in campo con i primi tre anticipi della ventunesima giornata della sua stagione, che sarà il secondo turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo nell’orario più abituale, quello delle 15.00 del sabato pomeriggio, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. La Serie A tuttavia ci offrirà nuovamente una giornata “lunghissima”, che terminerà solamente martedì sera, di conseguenza per varie partite potrebbero ancora pendere dei dubbi di formazione.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, come gli impegni di Coppa Italia che ci siamo appena messi alle spalle e gli strascichi della sessione invernale di calciomercato, anche se ormai è finita. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che il Napoli è sempre più punto di riferimento, in attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma da un paio di giornate ha anche la migliore difesa oltre che essere naturalmente capolista con enorme margine. Sui partenopei si può sempre contare, il turno che prevede la partita contro lo Spezia dovrebbe poi essere ancora più favorevole. Fiducia quindi ai vostri azzurri, la variabile più interessante è invece ovviamente il derby Inter Milan: ci arrivano nettamente meglio i nerazzurri, quindi il consiglio sarebbe di puntare su Lautaro Martinez e compagni, ma attenzione alle motivazioni dei rossoneri, che si rilanciano oppure rischieranno di affondare.

Per i consigli Fantacalcio vogliamo poi ricordare che in questo momento Ademola Lookman è intoccabile, ma vogliamo spendere una citazione anche per qualche nome meno usuale, ad esempio ecco un eccellente Patrick Ciurria che spicca nel momento positivo del Monza e ha firmato il colpo allo Stadium di domenica scorsa. Domenico Berardi invece non sarebbe un nome “anomalo”, ma dopo tanti mesi difficili è tornato a fare meraviglie domenica scorsa nel “sacco di San Siro” da parte del Sassuolo: tornerà ad essere una certezza anche per i consigli Fantacalcio?











