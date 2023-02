Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 22^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE IPOTESI INTERESSANTI…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 10 febbraio 2023: il massimo campionato torna infatti in campo con il primo anticipo della ventiduesima giornata della sua stagione, che sarà il terzo turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo Milan Torino già alle ore 20.45 di questa sera, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio. La Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “lunghissima”, che terminerà solamente lunedì sera con ben due posticipi, di conseguenza per varie partite potrebbero ancora pendere dei dubbi di formazione.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, anche se gli strascichi della sessione invernale di calciomercato sono ormai assorbiti e arriviamo da una settimana senza Coppe – ma nella prossima torneranno quelle europee. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che il Napoli è sempre più punto di riferimento, in attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma anche con la migliore difesa. I partenopei giocheranno in casa con la Cremonese, a parte i ricordi di Coppa Italia francamente il turno dovrebbe essere ancora più favorevole. Altro uomo copertina in questo periodo è Lautaro Martinez, scatenato da quando è tornato dal Qatar come campione del Mondo e decisivo per la vittoria dell’Inter nel derby di domenica scorsa. Segnaliamo poi il rilancio di Dusan Vlahovic, reduce dalla doppietta contro la Salernitana e atteso dal sempre speciale incrocio da grande ex contro la Fiorentina.

Per i consigli Fantacalcio vogliamo poi spendere una citazione anche per qualche nome meno usuale, ad esempio ecco un eccellente Patrick Ciurria che spicca nel momento positivo del Monza, un Gabriel Strefezza che è già a quota sette gol segnati con il Lecce o ancora il tandem del Bologna formato da Riccardo Orsolini e Stefan Posch, a segno insieme nelle ultime due partite, con nota di merito in particolare per l’austriaco, che di ruolo è difensore ma ha segnato tre gol nelle ultime quattro giornate. Chi altri saprà mettersi in particolare evidenza per i consigli Fantacalcio?











