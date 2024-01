Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 22^ giornata? (Oggi 26 gennaio 2024)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già da oggi, venerdì 26 gennaio 2024: infatti il massimo campionato darà il via alla sua ventiduesima giornata – cioè il terzo turno del girone di ritorno – già nelle prossime ore, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 20.45 di questa sera, quando avrà inizio l’intrigante anticipo Cagliari Torino, che vivrà nel ricordo di Gigi Riva, magari una motivazione in più per i padroni di casa rossoblù sardi e in particolare per i loro attaccanti. Ecco che poi avremo i classici tre anticipi al sabato e infine le cinque partite alla domenica più il posticipo di lunedì Salernitana Roma, la partita sulla quale al momento è più difficile sbilanciarsi per la formazione.

La gestione delle forze potrebbe essere un fattore meno significativo rispetto al solito, perché questo è un periodo tutto sommato tranquillo per quasi tutte, anche se va calcolato il rientro dall’Arabia Saudita per chi ha giocato la Supercoppa Italiana vinta dall’Inter – da notare che curiosamente le quattro protagoniste si ritroveranno in due partite fra di loro, cioè Lazio Napoli e Fiorentina Inter (due incroci che non abbiamo visto in Arabia). Un’altra variabile da ricordare è che naturalmente ancora è aperto il calciomercato per quanto riguarda la sessione invernale. Variabili tutte da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, allora proviamo a darvi i nostri consueti consigli Fantacalcio in vista della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori. Si può puntare naturalmente sulle difese dell’Inter e della Juventus, sulla carta a questo giro ancora di più su quella bianconera che giocherà in casa contro l’Empoli, anche se allora la citazione è d’obbligo per Szymon Zurkowski, autore di una tripletta contro il Monza. Di contro però abbiamo anche un Dusan Vlahovic in grande forma e di conseguenza pronto a lanciare la sfida a distanza a Lautaro Martinez, un tema in più nel grande duello al vertice che naturalmente potrebbe avere nel Milan il terzo incomodo – qui una citazione va spesa per Luka Jovic, che nelle ultime settimane è letteralmente rinato.

Nei consigli Fantacalcio di Serie A una citazione è d’obbligo anche per alcuni nomi emergenti che ormai sono solide realtà quali Matias Soulè del Frosinone, che ha segnato anche nella scorsa giornata, e un Joshua Zirkzee che invece vorrà uscire da un momento poco esaltante per sé e per il Bologna, anche se al Meazza non sarà facile. La scorsa giornata ha sancito anche il ritorno al gol di Mateo Retegui, mentre Romelu Lukaku è sempre una certezza contro le medio-piccole della classifica, infine torniamo alle big per l’ultima citazione nei nostri consigli Fantacalcio di Serie A parlando di Davide Frattesi, che domenica sera al Franchi avrà una maglia da titolare nel centrocampo dell’Inter.











