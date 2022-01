Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 22^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI MANDARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 15 gennaio, perché il massimo campionato torna in campo con la sua ventiduesima giornata, che avrà un programma anomalo nel suo complesso ma torna alla normalità almeno come orario d’inizio della prima partita, che sarà l’anticipo del sabato pomeriggio delle ore 12.30, dunque nelle prossime ore bisogna fare la formazione del Fantacalcio e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Innanzitutto, bisogna ricordare che a causa del Covid e della Coppa d’Africa si deve stare molto attenti ai calciatori assenti, perché questa è una variabile che fa sentire il suo peso anche sul Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 21^ giornata

Sarà poi una giornata anomala, come abbiamo accennato, perché proseguirà con una partita alla volta tra sabato e domenica fino ai ben tre posticipi del lunedì sera, che potrebbero avere un peso enorme sulla vostra sorte al Fantacalcio. Per queste partite che sono lontane ancora oltre 48 ore, particolare accortezza sarà necessaria per quei giocatori ancora in dubbio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: su chi puntare in difesa nella 18^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo finalmente adesso scendere nel dettaglio. Nonostante le fatiche dei supplementari e la beffa finale in Supercoppa Italiana, potrebbe essere una buona idea puntare sui giocatori della Juventus, che infatti ospiterà allo Stadium l’Udinese reduce dalla sconfitta per 2-6 contro l’Atalanta. Scherzi del calendario, proprio l’Inter giocherà contro i cugini nerazzurri bergamaschi e qui bisogna stare molto attenti, perché i 120 minuti di San Siro potrebbero pesare non poco sulle gambe della capolista.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: ecco le migliori difese, 17^ giornata

Si dovrebbe avere ampia fiducia anche nei calciatori del Milan, che sarà impegnato contro lo Spezia in una partita che vedrà logicamente favoriti i rossoneri. Ottima idea anche l’attacco della Lazio, che è fra i più prolifici del campionato e affronterà la debole difesa della Salernitana, mentre appare molto intrigante Torino Sassuolo, perché metterà di fronte due formazioni che nella scorsa giornata hanno fatto faville. Potrebbe essere una buona idea puntare sugli attacchi, rischioso invece affidarsi ai difensori granata e neroverdi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA