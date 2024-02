Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 23^ giornata? (Oggi 2 febbraio 2024)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già da oggi, venerdì 2 febbraio 2024: infatti il massimo campionato darà il via alla sua ventitreesima giornata – cioè il quarto turno del girone di ritorno – già nelle prossime ore, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 20.45 di questa sera, quando avrà inizio l’intrigante anticipo Lecce Fiorentina. Ecco che poi avremo la bellezza di quattro anticipi al sabato e infine altrettante partite alla domenica più il posticipo di lunedì Roma Cagliari, la partita sulla quale al momento è più difficile sbilanciarsi per la formazione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 22^ giornata? (Oggi 26 gennaio 2024)

La gestione delle forze potrebbe essere un fattore meno significativo rispetto al solito, perché questo è un periodo tutto sommato tranquillo per quasi tutte le formazioni: arriviamo infatti da una settimana senza impegni dopo la fine dello scorso turno con il posticipo del lunedì e lo stesso sarà nella prossima, prima di ridare il via alle Coppe europee. Un’altra variabile da ricordare è che (finalmente, direbbero molti allenatori) si è chiuso il calciomercato per quanto riguarda la sessione invernale. Variabili tutte da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, allora proviamo a darvi i nostri consueti consigli Fantacalcio in vista della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte che giocatori schierare nella 21^ giornata? (20-21 gennaio 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori. Il derby d’Italia catalizza l’attenzione, le difese dell’Inter e della Juventus sono le meno battute del campionato ma dovranno fare i conti con i bomber Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic – però naturalmente vale anche il contrario, difficile dire chi potrebbe essere meglio scegliere nel big-match a San Siro, anche se i nerazzurri ci arrivano sicuramente meglio. Nel Milan terzo incomodo invece la difesa scricchiola e il nome più in forma in questo periodo è sicuramente quello di Ruben Loftus-Cheek, reduce dalla doppietta contro il Bologna.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi sono i migliori giovani? Dritte 20^ giornata (13-14 gennaio 2024)

Nei consigli Fantacalcio di Serie A una citazione è d’obbligo anche per Joshua Zirkzee che settimana scorsa è tornato a segnare, notizia eccellente per il Bologna; le ultime settimane hanno sancito il rilancio anche di Mateo Retegui dopo un difficile periodo per infortunio, mentre una delle squadre più in forma è sicuramente l’Atalanta, nella quale in questo momento possiamo indicare soprattutto Aleksej Miranchuk e Charles De Ketelaere. Infine torniamo ai “ritorni” per l’ultima citazione nei nostri consigli Fantacalcio di Serie A parlando di Andrea Colpani, che domenica scorsa ha firmato il gol della vittoria del Monza contro il Sassuolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA