DIRETTA MILAN BOLOGNA/ Video streaming tv: dominio rossonero nella storia (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

Il confronto storico di questa diretta di Milan Bologna offre uno sguardo affascinante sulla lunga storia di sfide tra due compagini storiche del panorama calcistico italiano. Con un totale di 120 partite disputate, emerge chiaramente la predominanza del Diavolo che ha conquistato ben 66 vittorie, contro le 20 dei rossoblu. I pareggi, 34 in tutto, sottolineano la varietà di incontri equilibrati, ma la cifra complessiva riflette il predominio dei rossoneri in questo storico duello. Il Milan ha costantemente dimostrato la propria superiorità su un lungo periodo di tempo.

Tuttavia, è importante notare che nel calcio le statistiche da sole non raccontano l’intera storia. Ogni partita è un’entità a sé stante, influenzata da variabili come forma attuale delle squadre, strategie di gioco, condizioni fisiche dei giocatori e, talvolta, l’imprevedibilità del calcio stesso. Gli scontri più recenti tra Milan e Bologna hanno visto emergere una competitività più marcata. Il Bologna, pur non avendo la stessa storia gloriosa del Milan, ha dimostrato di poter essere una squadra capace di mettere in difficoltà anche avversari più quotati. La rivalità sportiva, alimentata dai tifosi e dalla passione delle due squadre, rende ogni partita un evento da non perdere. (agg. Gianmarco Mannara)

La diretta tv di Milan Bologna sarà garantita dai canali di Sky Sport, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza raddoppierà anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Milan Bologna, perché ci sarà l’opzione offerta da Sky Go oltre naturalmente alla visione tramite DAZN, che trasmette l’intero campionato per i propri abbonati.

Milan Bologna, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, sabato 27 gennaio 2024, come intrigante anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I riflettori saranno puntati soprattutto sui padroni di casa in vista della diretta di Milan Bologna: i rossoneri di Stefano Pioli, grande ex di questa partita, arrivano da quattro vittorie consecutive, che potrebbero avere riacceso speranze per la lotta scudetto, ma se si vuole tornare davvero a lottare per il tricolore l’unica strada praticabile è quella di vincere il più possibile.

Dopo Natale invece ha fatto un solo punto il Bologna di Thiago Motta, che d’altronde ha visto rinviata la sfida di settimana scorsa contro la Fiorentina per l’impegno dei viola in Supercoppa. Per i rossoblù felsinei, reduci dalla sconfitta di due settimane fa a Cagliari, questo può dunque essere stato un prezioso periodo di lavoro per riannodare i fili del discorso di un’avventura magnifica fino a un mese fa. Un Bologna sui suoi migliori livelli potrebbe essere un ostacolo impegnativo anche per il Diavolo, siamo quindi molto curiosi di seguire la diretta di Milan Bologna…

Nelle probabili formazioni per la diretta di Milan Bologna, per i padroni di casa rossoneri di mister Stefano Pioli il modulo di riferimento è il 4-2-3-1. La difesa ha ancora qualche problema con le assenze e allora schieriamo davanti al portiere Maignan la linea a quattro con Calabria a destra, i due centrali Kjaer e Gabbia e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; a centrocampo invece in questo momento i due titolari dovrebbero essere Reijnders e Adli; infine, il reparto offensivo dovrebbe prevedere Pulisic ala destra, Loftus-Cheek in posizione di trequartista centrale e Rafael Leao a sinistra in cerca di una rinascita, alle spalle naturalmente del centravanti Giroud.

Anche per l’allenatore ospite Thiago Motta il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, ma con un paio di dubbi circa i nomi dei titolari dal primo minuto. Una certezza è Skorupski in porta; in difesa si concentrano i grattacapi dell’allenatore rossoblù, perché a destra avremo De Silvestri ma Lucumì e Beukema si giocano un posto al fianco di Calafiori nella coppia centrale, mentre Kristiansen e Lykogiannis sono in ballottaggio a sinistra; tutto più chiaro dalla coppia mediana in su, cominciando da Freuler e Moro nel cuore del centrocampo del Bologna; ecco poi una trequarti che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Orsolini, Ferguson ed Urbanski alle spalle del centravanti, ruolo che toccherà naturalmente a Zirkzee.

Diamo infine uno sguardo alle quote dell'agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Milan Bologna, che vede comprensibilmente favoriti i padroni di casa rossoneri. Di conseguenza, il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,80 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera il Bologna facesse il colpaccio a San Siro.











