Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 23^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: COME “AGGIUSTARE” LA NOSTRA FORMAZIONE…

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 21 gennaio, perché il massimo campionato tornerà in campo stasera con il primo anticipo Verona Bologna (con Barak in copertina) della sua ventitreesima giornata, che dunque si apre già al venerdì sera, dunque nelle prossime ore bisogna fare la formazione del Fantacalcio e noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio. Innanzitutto, bisogna ricordare che a causa del Covid e della Coppa d’Africa si deve stare molto attenti ai calciatori assenti, perché questa è una variabile che fa sentire il suo peso anche sul Fantacalcio.

Dover fare la formazione già al venerdì è senza dubbio un problema, perché naturalmente aumentano le incognite sulle ben sei partite che saranno in programma solamente domenica, dunque fra ben due giorni – è la normalità del campionato spalmato, ma in questo periodo ci sono più incognite del solito, che potrebbero avere un peso enorme sulla vostra sorte al Fantacalcio. Per queste partite che sono lontane ancora circa 48 ore, è difficile fornire consigli di fantacalcio davvero efficaci, quindi particolare accortezza sarà necessaria per quei giocatori ancora in dubbio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo finalmente adesso scendere nel dettaglio. Nonostante le fatiche dei supplementari giocati contro l’Empoli come già settimana scorsa in Supercoppa Italiana, potrebbe essere una buona idea puntare sull’Inter, senza dubbio favorita contro lo Spezia. In particolare, l’intera difesa più Brozovic non hanno giocato nemmeno un minuto mercoledì sera e questo potrebbe aiutare. Lazio Atalanta è invece in genere una partita ricca di gol: fiducia ai due attacchi, state più attenti ai difensori biancocelesti e nerazzurri.

I nostri consigli fantacalcio non possono non tenere conto del big match della Domenica, Milan Juventus: la classifica vota per i rossoneri, il momento però sembra essere più favorevole ai bianconeri e in particolare a un Dybala molto “caldo”, che vorrà lasciare il segno su una serata speciale. Attenzione alla trappola Empoli contro la Roma, si potrebbe avere invece la massima fiducia nei calciatori del Napoli. I partenopei si stanno rilanciando e domenica ospiteranno la Salernitana, dunque si potrebbe puntare in ogni reparto sui giocatori di Luciano Spalletti, che potrebbero darvi molte soddisfazioni al Fantacalcio.



