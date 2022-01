DIRETTA INTER EMPOLI/ Video streaming Canale 5: molti precedenti pure in Coppa Italia

DIRETTA INTER EMPOLI: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Inter Empoli, dobbiamo dire che questo non sarà il primo incrocio in Coppa Italia: anzi, le due squadre ne hanno già disputati nove con un bilancio decisamente a favore dei nerazzurri, che si sono imposti in otto occasioni con un solo pareggio, maturato nell’agosto 1985 in un girone eliminatorio. L’ultimo episodio risale a un doppio quarto di finale (allora la formula prevedeva ancora andata e ritorno) nel 2007: a San Siro l’Inter aveva vinto 2-0 con i gol di Esteban Cambiasso e Fabio Grosso, erano i nerazzurri di Roberto Mancini che stavano iniziando a dominare in Italia e si sarebbero poi lanciati verso il Triplete del 2010.

Più datati gli altri incroci, che fanno tutti riferimento agli anni Ottanta; a San Siro ci sono cinque partite e l’Inter le ha vinte tutte. Per due volte Inter Empoli è valsa per gli ottavi di Coppa Italia – sempre sui 180 minuti – per due volte si sono qualificati i nerazzurri: nell’aprile 1987,la sfida più recente tra le due (ma l’altra è comunque del 1985) il match del Meazza era andato agli archivi, dopo lo 0-2 del Castellani, con un gol timbrato da Marco Tardelli a due minuti dal 90’. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER EMPOLI STREAMING VIDEO TV CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli sarà trasmessa su Canale 5: Mediaset infatti si è sostituita alla televisione di stato e ha acquisito i diritti per le partite di Coppa Italia. Dunque avremo una visione come di consueto in chiaro e, in assenza di un televisore, la stessa emittente fornirà l’alternativa della diretta streaming video, attraverso il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play ma anche sottoscrivendo un abbonamento (a pagamento) alla piattaforma Mediaset Infinity.

NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Empoli sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 gennaio: a San Siro si gioca la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia 2021-2022, che segna l’esordio dei nerazzurri in una competizione che invece ha visto i toscani, nell’ultimo turno, qualificarsi con un pirotecnico 4-3 sul campo del Verona. Un’Inter che in campionato ha visto interrompersi la striscia di vittorie sul campo dell’Atalanta, ma comunque proseguire la marcia verso il secondo scudetto consecutivo: sarà comunque dura, perché la pressione del Milan alle spalle rimane costante e almeno il Napoli può risalire la corrente.

L’Empoli invece ha leggermente rallentato, pur restando una bella realtà; domenica ha pareggiato a Venezia, un risultato certamente deludente ma che ha permesso ai toscani di fare un altro passettino verso la salvezza, che resta chiaramente l’obiettivo principale. Ora la Coppa Italia: aspettando che la diretta di Inter Empoli prenda il via proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della diretta Inter Empoli che tra poche ore prenderà il via a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

Presumibilmente, nella diretta di Inter Empoli Simone Inzaghi farà turnover: da capire quanto sarà ampio, ma certamente mancherà lo squalificato Brozovic e allora in mezzo al campo la regia dovrebbe essere in mano a Gagliardini, con Vidal e Vecino schierati ai suoi lati come mezzali e due esterni che potrebbero essere Dumfries e Federico Dimarco. In difesa a riposare possono essere Skriniar e De Vrij: conferma per Alessandro Bastoni, con lui eventualmente D’Ambrosio e Ranocchia a protezione di Handanovic, che potrebbe comunque giocare. Davanti, ecco invece Lautaro Martinez tornare titolare con il supporto di Joaquin Correa.

Nel 4-3-1-2 dell’Empoli, disegnato da Aurelio Andreazzoli per gli ottavi di Coppa Italia, dovrebbero trovare spazio Ujkani in porta, Simone Romagnoli e Marchizza in difesa; a completare la linea potremmo vedere Ismajli come altro centrale, poi un centrocampo nel quale Stulac può fare da riferimento in cabina di regia stretto tra Liam Henderson e Bandinelli, con Bajrami o Zurkowski a supporto dei due attaccanti. Qui, tutto porta a pensare che i titolari saranno Leonardo Mancuso e Cutrone: il primo non gioca in Serie A da quasi due mesi, il secondo ha avuto un breve spezzone domenica, in più La Mantia è squalificato e dunque le alternative sono ridotte, rifiaterà l’ex Pinamonti che sarà comunque impiegabile a gara in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire cosa ci dicano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Inter Empoli. Il segno 1 per la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 1,21 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – ha un valore corrispondente a 6,50 volte la giocata mentre la vincita per il segno 2, da giocare per il successo della compagine toscana, equivale con questo bookmaker a 12,00 volte l’importo investito.



