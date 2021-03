Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 25^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI!

Tornano i consigli Fantacalcio di Serie A, dal momento che la 25^ giornata del massimo campionato si disputa in turno infrasettimanale e di conseguenza tutti i Fanta-allenatori dovranno provvedere già oggi a stilare la loro nuova formazione per il Fantacalcio, noi proviamo come al solito a darvi i nostri consigli sui giocatori da schierare e chi sarebbe invece meglio evitare. Detto che il caso Lazio Torino potrebbe pesare molto sulle valutazioni che dovrete fare in merito all’opportunità di schierare o meno biancocelesti e granata che avete in rosa, cominciamo l’analisi da Juventus Spezia, dove per i bianconeri è inevitabile citare Cristiano Ronaldo e con lui Chiesa, ma si può certamente dare fiducia anche alla difesa meno battuta del campionato. Tra i liguri ecco Gyasi, reduce dalla doppietta contro il Parma, ma merita una citazione anche Maggiore, ormai una certezza a centrocampo. Il mercoledì si aprirà con Sassuolo Napoli: i neroverdi sono riposati e questo potrebbe favorire i vari Locatelli, Berardi e Caputo, anche perché la situazione della difesa partenopea resta critica. Meglio allora dare fiducia a Zielinski e magari anche a Mertens, finalmente tornato in gol. Atalanta Crotone sulla carta non dovrebbe avere storia: fiducia agli attaccanti nerazzurri (compreso chi segna a raffica come Gosens), da evitare logicamente la fragile difesa calabrese.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per la giornata di Serie A, eccoci a Benevento Verona: la difesa dell’Hellas è tra le più solide del campionato, si può dare fiducia a Silvestri e compagni oltre che a Barak, a quota 6 gol in Serie A, mentre per i campani indichiamo il sempre affidabile Hetemaj. Cagliari Bologna testerà il tentativo di rinascita dei rossoblù sardi, che sperano in Pavoletti oltre che nel solito Joao Pedro (già a quota 12 gol), mentre nel Bologna appaiono in splendida forma Skorupski, Mbaye e Sansone. Doppio riscatto cercasi in Fiorentina Roma: i viola sperano naturalmente che Castrovilli e Ribery siano in serata buona, mentre sul fronte giallorosso attenzione ai problemi che continuano in difesa, la certezza è invece Veretout, un vero lusso a centrocampo. Il derby Genoa Sampdoria è naturalmente intrigante, la sfida potrebbe essere tra Destro e Shomurodov da una parte, Keita e Quagliarella dall’altra, non a caso tutti panchinari domenica pensando alla stracittadina. Milan Udinese vede i rossoneri favoriti, citiamo il sempre affidabile Kessiè e la novità Tomori mentre in attacco bisogna stare attenti agli acciaccati; tra i friulani tutto passa come sempre da De Paul, meritano però citazioni anche Musso e Nestorovski. Infine il posticipo del giovedì Parma Inter: Karamoh e Kucka devono guidare gli emiliani a una missione quasi impossibile, tra i nerazzurri stanno praticamente tutti bene, in copertina logicamente Lukaku e poi Hakimi, che domenica ha riposato per squalifica contro il Genoa.



