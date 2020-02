Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 26^ giornata?

Eccoci con un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, dal momento che il massimo campionato ci propone da oggi a lunedì le partite valide per la sua ventiseiesima giornata. Per ogni partite proveremo a indicare chi potrebbe essere una buona idea al Fantacalcio e chi invece potremmo evitare. Cominciando naturalmente dagli anticipi del sabato, diamo subito spazio a Lazio Bologna. In grande evidenza naturalmente Ciro Immobile ma più in generale tutta la fase offensiva biancoceleste, la squadra di Simone Inzaghi dunque potrebbe essere un duro ostacolo per il Bologna, anche se tra i rossoblù Orsolini e Palacio possono sempre combinare qualcosa di buono: in generale però fiducia ai padroni di casa. Potrebbero esserci meno emozioni in Udinese Fiorentina, dunque la sfida in Friuli potrebbe essere più favorevole alle due difese: a Okaka e Chiesa affidiamo il compito di smentire questa previsione. Infine Napoli Torino: il momento psicologico sorride ai partenopei, reduci però dalla Champions League che potrebbe indurre a qualche distrazione che il Torino invece non si può permettere. L’uomo copertina sarebbe stato il purtroppo assente Mertens, che ha raggiunto Hamsik al primo posto fra i marcatori del Napoli, la replica sarà affidata certamente a Belotti.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Per la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, passiamo ora alle partite della domenica cominciando da Milan Genoa, dove per i rossoneri le citazioni d’obbligo sono per un Rebic scatenato e per un Ibrahimovic sempre fondamentale per Stefano Pioli. Il Genoa però sta abbastanza bene e si affida ai totem Criscito e Pandev, che dovranno essere i trascinatori verso il traguardo della salvezza. In Lecce Atalanta il pronostico pende dalla parte dei nerazzurri: il migliore attacco sfida infatti la peggiore difesa e questo è un invito a nozze per i satanassi della Dea, se proprio voleste puntare su qualche giallorosso meglio affidarsi agli attaccanti, perché la banda del Gasp dietro non è imbattibile. Parma Spal vede invece favoriti i padroni di casa, attenzione però a una Spal all’ultima spiaggia: in generale comunque potremmo affidarci soprattutto ai giocatori di Roberto D’Aversa, a partire dalla difesa dato che la Spal ha il peggiore attacco del campionato. In Sassuolo Brescia il discorso è molto simile: Balotelli e compagni sono alla ricerca disperata di punti per rimanere vivi, ma il favore dovrebbe andare ai padroni di casa, dunque potrebbe essere meglio affidarsi ai neroverdi. Cagliari Roma testerà la ripresa della squadra giallorossa contro i sardi che invece devono scuotersi da un periodo assai difficile: la copertina va comunque alla sfida di lusso fra il grande ex Nainggolan e Dzeko, ormai centenario quanto al numero di gol segnati con la Roma. Juventus Inter è il piatto forte che stuzzicherà soprattutto i campioni, a cominciare da Cristiano Ronaldo e Lukaku: scegliamo però tra i tanti possibili campioni Ramsey ed Eriksen, per un duello tra ex Premier League chiamati ad accendere la qualità fra il centrocampo e la trequarti. Infine il posticipo del lunedì Sampdoria Verona: l’Hellas ha una difesa solidissima e dunque farà affidamento soprattutto su questo suo punto di forza, a Quagliarella e Gabbiadini il compito di rovesciare le tendenze sulla carta per dare ai doriani punti salvezza.

