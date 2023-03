Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 27^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNE MOSSE DA FARE!

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 17 marzo 2023: ricordiamo infatti che il massimo campionato torna infatti in campo stasera addirittura con ben due anticipi della ventisettesima giornata della sua stagione, che sarà l’ottavo turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo Sassuolo Spezia già alle ore 18.30 di questa sera, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio – ancora prima del solito di quando si gioca pure di venerdì, quindi attenzione. La Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “spezzatino”, che terminerà però domenica perché dopo ci sarà la sosta per le Nazionali, in ogni caso potrebbero ancora pendere dei dubbi di formazione per le partite più lontane.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, che in questo momento sono soprattutto gli impegni nelle Coppe europee, che sono infatti in pieno svolgimento con gli ottavi di finale delle tre competizioni Uefa, in particolare per le quattro squadre che hanno giocato appena ieri sera tra Europa e Conference League. I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che stasera lo Spezia potrà subito mettere in copertina uno degli uomini più “caldi” di questo periodo, cioè naturalmente M’Bala Nzola. Il Napoli resta comunque fisso nel ruolo di punto di riferimento, in attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma anche con la migliore difesa, quindi i partenopei possono essere le vostre prime scelte in ogni settore del campo, sebbene il Torino sia in forma e potrebbe essere insidioso, con una buona difesa e con Yann Karamoh e Antonio Sanabria davanti.

Questo periodo ricco di impegni rischia di regalare sorprese, perché il rendimento non è sempre costante: si pensi alle difese di Inter e Milan, solidissime in Champions League e ben più fragili in campionato, mentre i due attacchi milanesi stanno facendo un po’ fatica. La Fiorentina invece sta cominciando a dare soddisfazioni anche in ottica consigli Fantacalcio, ad esempio con Arthur Cabral. Tra i nomi più in forma di recente vogliamo poi citare Riccardo Orsolini del Bologna, Patrick Ciurria del Monza e Boulaye Dia della Salernitana: chi altri saprà mettersi in particolare evidenza per i consigli Fantacalcio?











