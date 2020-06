Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 28^ giornata?

Eccoci con un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, dal momento che il massimo campionato ci propone da oggi a domenica le partite valide per la sua ventottesima giornata. Per ogni partite proveremo a indicare chi potrebbe essere una buona idea al Fantacalcio e chi invece potremmo evitare, tenendo conto delle indicazioni emerse dalle prime partite disputate dopo il lunghissimo stop per la pandemia. Cominciamo naturalmente dall’anticipo Juventus Lecce: la differenza in classifica è enorme, i salentini hanno pure la peggiore difesa del campionato e così francamente in ogni reparto potrebbe essere una buona idea schierare i bianconeri che avete nella vostra squadra di Fantacalcio; per gli ospiti citiamo Mancosu, già in gol all’andata. Passando alle partite di sabato, Brescia Genoa è una delicatissima sfida salvezza in cui la tensione per la posta in palio potrebbe favorire le difese rispetto agli attacchi. Tonali e Donnarumma sono chiamati a dare quel qualcosa in più al Brescia, nel Grifone l’onore potrebbe toccare a Iago Falque e Pandev. In Cagliari Torino si affrontano due squadre rinfrancate dalla vittoria nel turno infrasettimanale, ma non ancora fuori dalla crisi: in copertina mettiamo la regia di Ionita e la freschezza di Edera, ma anche la sfida fra Simeone e Belotti, tornati al gol proprio nei giorni scorsi dopo un periodo non esaltante prima dello stop. Lazio Fiorentina invece, nonostante qualche assenza di troppo, deve mettere in copertina la qualità e dunque puntiamo su Milinkovic Savic e Immobile da una parte, Castrovilli e Ribery dall’altra.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Per la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, passiamo ora alle partite della domenica cominciando da Milan Roma. I rossoneri hanno fatto benissimo a Lecce e ora si attende una conferma soprattutto da parte di Bonaventura e Rebic, ma Dzeko arriva da una doppietta mentre Smalling vorrà dimostrare anche a San Siro di essere uno dei migliori difensori del nostro campionato. Napoli Spal sulla carta è partita a senso unico: i partenopei sono rocciosi in difesa in questo primo scorcio d’estate e dunque per il futuro acquisto Petagna il compito non sarà facile, mentre nella squadra di Gattuso attenzione alle scelte di formazioni, perché è possibile ampio turnover ma la nostra formazione Fantacalcio va fatta già di venerdì. Sampdoria Bologna dovrebbe mettere in copertina Gabbiadini per i blucerchiati e Orsolini per i rossoblù, mentre in Sassuolo Verona la sfida è tra Caputo e Berardi e la solida difesa dell’Hellas, che d’altronde ha in attacco un Di Carmine che potrebbe approfittare della retroguardia, punto debole neroverde. Udinese Atalanta chiama in causa soprattutto Fofana e Lasagna tra i friulani ma mette in copertina soprattutto la Dea: i difensori segnano, Gosens è scatenato, Gomez è sempre una garanzia e l’attacco è il migliore del campionato – cosa chiedere di più? Infine Parma Inter: per gli emiliani doveroso citare Cornelius, fra i nerazzurri spendiamo un nome per reparto, cioè De Vrij, Barella (entrambi partiti mercoledì dalla panchina) e certamente Lukaku.



