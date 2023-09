Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 3^ giornata? (1-2-3 settembre 2023)

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 1 settembre 2023: infatti il massimo campionato darà il via alla terza giornata questa sera con due anticipi, di conseguenza il venerdì diventa il giorno decisivo (per la prima volta nella nuova stagione) anche per il Fantacalcio, con il termine per fare la vostra formazione fissato entro le ore 18.30, quando avrà inizio il primo anticipo Sassuolo Verona. Il calciomercato è ormai chiuso ma davvero da poco, si avvicina la prima sosta e le variabili da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni sono relative anche al periodo ancora estivo.

In ogni caso, siamo ai primi passi di una nuova e lunga avventura anche per i consigli Fantacalcio e di conseguenza questo è sempre un momento emozionante per tutti i Fanta-allenatori, che possono allestire in maniera definitiva le proprie rose avendo chiari adesso i nomi di tutti i calciatori della Serie A 2023-2024. Le prime giornate potrebbero dare indicazioni preziose sulle mosse da fare per la vostra rosa, proviamo adesso a darvi i nostri consigli Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, a maggior ragione in questo momento. Si potrebbe andare sul sicuro, nei consigli Fantacalcio per le partite di Serie A ripartiamo allora dalle stelle della scorsa stagione che stanno facendo benissimo anche al via del nuovo torneo: in particolare il riferimento è per Victor Osimhen, Lautaro Martinez e Olivier Giroud, che condividono il ruolo di capocannoniere, ma anche un nome nuovo come Christian Pulisic, che sta avendo un impatto eccellente sul Milan versione 2023-2024.

Una variabile molto interessante per i consigli Fantacalcio Serie A potrebbero essere anche giocatori invece perfettamente noti, ma che sembrano stare molto meglio rispetto alla scorsa stagione, ad esempio Andrea Belotti e Dusan Vlahovic, ma anche l’eterno Antonio Candreva. Non si può tuttavia parlare solamente degli attaccanti, allora completiamo la nostra rapida panoramica citando Yann Sommer e più in generale la difesa dell’Inter, perché il portiere elvetico guida l’unica difesa ancora imbattuta dopo le prime due giornate del nuovo campionato di Serie A.











