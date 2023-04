CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 31^ giornata: la Lazio ha la migliore difesa

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DIFESE

Parliamo in modo più approfondito delle difese nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio di Serie A, la migliore del campionato è quella della Lazio, motivo d’orgoglio per Maurizio Sarri che ha infatti incassato solamente 20 gol con la sua retroguardia che è determinante per collocare la Lazio al secondo posto in classifica. Segue la difesa del Napoli, che paga il poker incassato contro il Milan tre settimane fa con la perdita del primato in questa voce, infatti la capolista ha 21 gol al passivo. La differenza è in entrambi i casi impressionante con Inter e Milan, che dovrebbero essere le inseguitrici di spicco però hanno incassato rispettivamente 34 e addirittura 37 gol in questo campionato, quindi proprio il rendimento in difesa può spiegare buona parte dei punti di differenza.

Parlando delle migliori difese per i consigli Fantacalcio, è allora meglio citare la Juventus con i suoi 25 gol incassati; la Roma occupa invece il quarto posto con 26 gol al passivo, infine tocca alla Cremonese il dispiacere di essere la peggiore difesa di questa Serie A finora, con 54 gol al passivo dei grigiorossi lombardi, per i quali francamente la salvezza sembra lontana, anche se le ultime due vittorie consecutive hanno riacceso la speranza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO SU CHI PUNTARE!

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 21 aprile 2023: ricordiamo infatti che il massimo campionato torna infatti in campo stasera con l’anticipo che aprirà il programma della trentunesima giornata della sua stagione, che sarà il dodicesimo turno del girone di ritorno. Avremo quindi il primo anticipo Verona Bologna già alle ore 20.45 di questa sera, termine ultimo entro il quale naturalmente questa volta bisognerà fare la formazione del Fantacalcio – non si può certo dire che sia una novità, comunque va prestata attenzione. La Serie A ci offrirà nuovamente una giornata “spezzatino”, che terminerà con l’ultimo posticipo lunedì sera, anche se nemmeno questa ormai è una sorpresa.

Ancora pendono quindi dei dubbi di formazione per le partite più lontane e in particolare per chi magari appena ieri ha giocato in Europa. Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, tenendo conto di questa incognita e anche di altre variabili, che in questo momento sono soprattutto gli impegni nelle Coppe europee, che sono infatti in pieno svolgimento con i quarti di finale delle tre competizioni Uefa, con ben sei squadre italiane che sono scese in campo nei giorni scorsi tra Champions, Europa e Conference League. I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, ma noi ci proviamo lo stesso…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Per approfondire ora la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, annotiamo che nelle ultime settimane si sta prendendo la copertina la Lazio, squadra in grande forma, reduce dalla larga vittoria contro lo Spezia e ormai libera da impegni europei: volendo citare un singolo, ecco Mattia Zaccagni, già autore di dieci gol più sei assist in questo campionato di Serie A. Per tutte le altre big pesano invece le fatiche europee e infatti sappiamo molto bene come l’altalena di rendimento sia ormai una costante, forse con i portieri si può andare sul sicuro e allora celebriamo Alex Meret e Mike Maignan, entrambi eccellenti nel derby di Champions League.

Tra i giocatori che danno la felicità dei Fanta-allenatori e che si meritano quindi una citazione nei nostri consigli Fantacalcio ci sono naturalmente i bomber delle piccole, a cominciare da M’Bala Nzola dello Spezia ma anche Beto dell’Udinese e ancora di più Boulaye Dia della Salernitana, che era forse difficile immaginare in doppia cifra di gol segnati in campionato, soprattutto con così tante giornate di anticipo, mentre per i consigli Fantacalcio vanno evidenziati anche i grandi assenti e allora chiudiamo di nuovo con la Lazio per ricordare di non schierare Ciro Immobile.











