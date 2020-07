Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 31^ giornata

Eccoci con un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A, dal momento che il massimo campionato ci propone tra oggi e giovedì in un nuovo turno infrasettimanale le partite valide per la sua trentunesima giornata. Per ogni partita proveremo come sempre a indicare chi potrebbe essere una buona idea al Fantacalcio e chi invece potremmo evitare, tenendo conto delle indicazioni emerse dalle (ormai numerose) partite disputate dopo il lunghissimo stop per la pandemia. Cominciamo naturalmente dall’anticipo Lecce Lazio: i pugliesi hanno la peggiore difesa del campionato, un invito a nozze per il rientrante Immobile e più in generale per tutto l’attacco biancoceleste e per chi sa fare la differenza come Milinkovic Savic e Luis Alberto. Nel Lecce proviamo a indicare Mancosu, cecchino dal dischetto e già in doppia cifra, di certo non la difesa. Milan Juventus sarà come sempre intrigante: fra i rossoneri è doveroso citare Ibrahimovic e Rebic, ma anche Bennacer, ed è un vero peccato che Calhanoglu sia acciaccato; tra i bianconeri, senza Dybala il palcoscenico sarà tutto per Cristiano Ronaldo e al suo fianco ecco il grande ex Higuain. Ex e leader unico della difesa in assenza di De Ligt, va citato dunque anche Bonucci. Mercoledì avremo invece due partite alle ore 19.30.

In Fiorentina Cagliari i viola ripartono dal fondamentale successo di Parma dove abbiamo rivisto bene Chiesa mentre Pulgar è stato un cecchino dal dischetto; tra i sardi citazioni doverose per Cragno, Nainggolan e un Simeone scatenato dopo il lockdown. In Genoa Napoli i rossoblù si affidano a Biraschi, Pandev e Pinamonti, ma i partenopei arrivano dalla vittoria sulla Roma in cui abbiamo visto bene tutti i componenti del reparto offensivo, a cominciare da Insigne migliore in campo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Il mercoledì di Serie A proporrà poi Atalanta Sampdoria e in ottica Fantacalcio i consigli sulla Dea si sprecano. Ne facciamo allora uno meno usuale: da due partite Gasp non prende gol, fiducia dunque anche alla difesa, anche se la Sampdoria si è rilanciata con due vittorie consecutive e mette in copertina Linetty, autore di una bellissima doppietta contro la Spal. Bologna Sassuolo è un derby emiliano che si annuncia eccellente: Mihajlovic arriva dal colpaccio di San Siro dove tutti hanno fatto molto bene, citiamo Barrow perché dopo la ripartenza è davvero scatenato, rischia invece la difesa perché contro Caputo, Berardi e Boga soffrirebbe chiunque e il Sassuolo punta tutto sui suoi attaccanti. Roma Parma invece è sfida delicata fra due squadre impantanate: fra i giallorossi citiamo Pau Lopez, comunque rientrato bene al San Paolo, e Mkhitaryan, mentre per gli emiliani Kulusevski è sui livelli che hanno convinto la Juventus ad acquistarlo.

In Torino Brescia si lotta per la salvezza: Sirigu e Belotti sono le certezze da cui ripartire in casa granata, le Rondinelle puntano su Donnarumma e su alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra come Papetti e Semprini. Infine i due posticipi del giovedì: in Spal Udinese i ferraresi si aggrappano a Strefezza e Petagna ma i friulani stanno meglio e puntiamo su Fofana e su un Lasagna in grande spolvero. Infine Verona Inter, reduci da una domenica di brusche frenate: nell’Hellas attesi Kumbulla in difesa e Lazovic e Zaccagni davanti, tra i nerazzurri si punta ovviamente su Lukaku e citiamo anche Candreva.



