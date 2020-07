Diretta Napoli Roma/ Streaming video tv: big match fra deluse (Serie A)

Napoli Roma, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 21.45 di questa sera, domenica 5 luglio 2020, come posticipo di lusso per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dobbiamo però dire che Napoli Roma si presenta come un big match fra deluse. Il Napoli di Gennaro Gattuso con la sconfitta di Bergamo si ritrova a -15 dal quarto posto e questo è un dato pesantissimo per chi la scorsa estate pensava di lottare per lo scudetto e invece vede con il binocolo ormai anche la qualificazione in Champions League. Con Gattuso comunque ci sono stati evidenti segnali di miglioramento e la conquista della Coppa Italia, dunque fra le duellanti sta peggio la Roma di Paulo Fonseca. La brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese ha certificato il momento di crisi giallorossa e anche per la Roma ormai il quarto posto sembra essere una chimera. In più, se il Napoli è in crescendo i capitolini stanno calando: arriveranno dalla diretta di Napoli Roma segnali di un rilancio oppure lo scontro diretto segnerà l’aggancio in classifica da parte degli azzurri?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI ROMA

La diretta tv di Napoli Roma sarà garantita questa sera in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata esclusivamente agli abbonati Sky, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Le probabili formazioni di Napoli Roma quali spunti ci possono offrire? Il primo è il curioso duello in porta fra le due riserve Meret e Mirante, considerati gli acciacchi di Ospina e Pau Lopez. La Roma ha disperatamente bisogno di una scossa e la cerca nei ritorni dalle squalifiche di Lorenzo Pellegrini e Veretout che ci aspettiamo titolari questa sera, naturalmente insieme all’imprescindibile Dzeko, per il quale il turnover non è stato una grande idea. Dietro al bosniaco ci aspettiamo dunque Pellegrini, Mkhitaryan e magari anche Carles Perez, l’unica nota positiva del disastro contro l’Udinese.

In difesa possibili ballottaggi sugli esterni, Zappacosta-Bruno Peres e Kolarov-Spinazzola. Anche nel Napoli ci sono almeno un paio di dubbi in difesa, con il grande ex Manolas in lotta con Maksimovic e l’altro ex Mario Rui che se la gioca con Hysaj. I dubbi di Gennaro Gattuso sono d’altronde numerosi e riguardano anche almeno due terzi dell’attacco, mentre a centrocampo potrebbero essere confermati Ruiz, Demme e Zielinski, ma giocando ogni tre giorni non è da escludere almeno una novità anche in mezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Osserviamo infine che il pronostico di Napoli Roma secondo le quote offerte da Snai appare nettamente in favore dei padroni di casa partenopei: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale per il segno X che indica il pareggio a quota 3,60 e valore molto simile (3,45 volte la posta in palio) è fissato in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA