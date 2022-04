Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 33^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 33^ GIORNATA?

Eccoci ad un’altra intensa giornata, che è la 33^ e dunque la numero 14 del ritorno, con i consigli Fantacalcio Serie A: quali sono i calciatori da schierare tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile? Analisi sempre interessante: il Fantacalcio segue delle regole che non sono mai fisse, perché il calciatore che ha fatto bene in un determinato match potrebbe non performare allo stesso modo in un’altra squadra e poi, visto che siamo ad aprile e verso la fine del campionato, bisognerebbe anche parlare di chi ha cambiato maglia restando in Serie A, e dunque può aver migliorato o peggiorato il suo rendimento se non addirittura avere perso o guadagnato minuti in campo.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 32^ giornata?

Tutto questo lo vedremo con i consigli Fantacalcio Serie A di cui stiamo per parlare: quello che faremo sarà ovviamente valutare quali sono le partite che ci attendono nella 33^ giornata, perché come detto anche e soprattutto gli incroci del calendario sono parecchio importanti nel definire quale giocatore andrà schierato o meno (poi ovviamente ce ne sono alcuni che, se avete nelle vostre rose, non possono mai rimanere in panchina). Siamo dunque pronti, e allora senza indugiare oltre iniziamo un altro viaggio nei consigli Fantacalcio Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 31^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11

Presentiamo allora la nostra Top 11 con i consigli Fantacalcio Serie A. In porta possiamo puntare su Mike Maignan, che gioca in casa contro il Genoa e soprattutto arriva da due clean sheet consecutivi; davanti a lui nel terzetto difensivo citiamo sicuramente Matthijs De Ligt, che ha segnato a Cagliari il terzo gol in campionato e sta elevando il suo rendimento, e allo stesso modo un Chris Smalling sempre pericoloso sulle palle inattive, poi per gli assist possiamo certamente parlare di Denzel Dumfries che nell’Inter si sta ben comportando. A centrocampo le scelte possono essere tante: torna Lucas Torreira dalla squalifica e allora lo inseriamo, sono già 6 i gol segnati da Nedim Bajrami che, fermo da tempo, spera di ripartire insieme all’Empoli.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 30^ giornata: su chi puntare?

A completare il reparto possiamo inserire Lorenzo Pellegrini, preziosissimo per la Roma, e magari Stefano Sensi che nella Sampdoria ha svoltato e ora spera di traghettare la squadra alla salvezza, magari con qualche gol. Andiamo ora sull’attacco: bella lotta tra Beto e Gerard Deulofeu, autori di 21 gol combinati ed entrambi in doppia cifra. Scegliamo il secondo che può anche garantire qualche assist; poi potremmo fare il nome di Arthur Cabral che nella Fiorentina sembra essersi sbloccato, il terzo giocatore – volendo evitare gli attaccanti “scontati” – può essere Oliver Giroud, che vuole rinascere come un Milan sempre in lotta per lo scudetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA