Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 36^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti anche oggi, perché questa sera con l’anticipo Napoli Udinese comincerà la trentaseiesima giornata del massimo campionato in turno infrasettimanale, dunque tutti i Fanta-allenatori nelle prossime ore dovranno stilare la propria formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Sugli scudi nella già ricordata partita di Napoli ci saranno naturalmente Osimhen per i padroni di casa e De Paul per gli ospiti, ma spendiamo citazioni anche per Zielinski nel Napoli e Musso per l’Udinese, perché il portiere friulano è uno dei nomi caldi per il mercato e vorrà mettersi in mostra. Domani in Cagliari Fiorentina gli uomini copertina saranno naturalmente Joao Pedro e Vlahovic, ossi durissimi da affrontare per le difese avversarie.

La serata poi ci proporrà ad esempio Atalanta Benevento, che vede tanti nerazzurri scatenati nelle ultime settimane in copertina, da Malinovskyi a Muriel, dunque affidarsi ai difensori campani sarebbe un bel rischio. Bologna Genoa potrebbe invece essere una partita più bloccata, in cui l’esperienza di Palacio e Destro (partita non banale per loro…) potrebbe fare molto comodo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, ecco che Inter Roma può essere partita imprevedibile: Sanchez e Borja Mayoral sono i nomi più caldi in attacco, Gagliardini e Pellegrini altri nomi stuzzicanti, mentre le difese potrebbero essere a rischio. Lazio Parma invece sarà importante solo per i padroni di casa contro gli emiliani già retrocessi, per cui massima fiducia ai biancocelesti che avete in rosa, discorso ben diverso per i giocatori del Parma che rischiano un’altra sconfitta. Sampdoria Spezia vede il possibile rischio Nzola (tornerà mai quello di inizio stagione?), citazioni per Maggiore e Candreva ricordando però sempre che lo Spezia ha più bisogno di punti. Sassuolo Juventus vede i neroverdi molto più in forma, fiducia in particolare a Raspadori e Berardi, davvero scatenati; i bianconeri però non possono naufragare e Cristiano Ronaldo e Dybala sono chiamati a dare la scossa dall’alto della loro classe.

Torino Milan vede Vojvoda e Brahim Diaz nomi caldi in questo momento, oltre a certezze come Kessié e Mandragora a centrocampo e la grande sfida Sirigu-Donnarumma. Infine giovedì avremo Crotone Verona: contro la disastrata difesa calabrese, l’attacco dell’Hellas potrebbe essere un affare…



