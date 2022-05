Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 37^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO CHI SCHIERARE

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 14 maggio 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la sua trentasettesima giornata, con tutto il fascino di un turno che potrebbe essere fondamentale per molti verdetti: si comincia con ben quattro partite a cominciare dalle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, non ci sono stati anticipi al venerdì, dunque è possibile prendere oggi tutte le decisioni.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, la giornata sarà comunque spalmata fino a lunedì sera quando ci saranno ben due posticipi, resta quindi particolarmente valida l’attenzione ai dubbi di formazione ancora aperti soprattutto per le partite più distanti. Bisogna ragionare anche su questi fattori, come potrebbe essere ad esempio la stanchezza per Inter e Juventus, che hanno avuto la finale di Coppa Italia giunta fino ai supplementari mercoledì sera per il trionfo nerazzurro.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Per quanto riguarda le partite di cartello nella lotta scudetto, potremmo osservare che Sandro Tonali e Ivan Perisic in forma strepitosa si prendono la copertina verso Milan Atalanta e Cagliari Inter, con l’ex di turno Mario Pasalic che è in grande forma e potrebbe essere il primo spauracchio per il Diavolo, mentre fra i sardi l’uomo copertina è sempre Joao Pedro.

Non si può sfuggire alla suggestione di indicare per i consigli Fantacalcio tre nomi molto caldi quali Gianluca Scamacca e Andrea Pinamonti, che si giocano anche il simbolico “titolo” del migliore giovane attaccante italiano, più Marko Arnautovic che è il bomber di lusso per il Bologna. A centrocampo, è tornato a segnare Luis Alberto, mentre non possiamo dimenticare capitan Mimmo Criscito, che non si vuole arrendere con il suo Genoa e segnando il rigore allo scadere contro la Juventus ha reagito appunto da vero capitano all’errore sempre nel recupero nel derby contro la Sampdoria.

