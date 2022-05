Diretta Genoa Juventus/ Streaming video tv: bianconeri in forma (Serie A)

DIRETTA GENOA JUVENTUS: BIANCONERI A CACCIA DEL TERZO POSTO

Genoa Juventus, sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione AIA di Seregno. La gara in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova, venerdì 6 maggio alle ore 21:00, è valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Grifone arriva alla gara contro i bianconeri, dopo la sconfitta subita nel derby contro la Sampdoria, terminato 1-0 in favore dei blucerchiati. Un risultato pesante per il morale della squadra di Alexander Blessin, che potrebbe condizionare il morale in vista della lotta salvezza. Il Genoa è infatti penultimo in classifica con 25 punti.

La Juventus è reduce dal successo contro il Venezia, partita terminata con il punteggio di 2-1. Grazie a questo risultato, la squadra di Massimiliano Allegri ha conseguito l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Sfumato quasi certamente lo scudetto, ora la Juventus ha l’obiettivo di chiudere il campionato al terzo posto, occupato attualmente dal Napoli con una lunghezza di vantaggio.

DIRETTA GENOA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Juventus di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Genoa Juventus anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA JUVENTUS

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Juventus, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei liguri, Alexander Blessin, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-4-2, questa la probabile formazione titolare del Genoa per la gara contro la Juventus: Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Amiri, Sturaro, Badelj, M. Portanova; Destro, Ekuban.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. In difesa probabile conferma della coppia De Ligt-Bonucci, con Vlahovic ad agire come unico terminale offensivo, supportato da Dybala. Ecco la probabile formazione titolare dei bianconeri: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Genoa Juventus di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non parte con i favori dei pronostici la squadra ligure, con la vittoria del Genoa, abbinata al segno 1, quotata 4.25. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato con una quota di 3.60. Il successo esterno della Juventus, con segno 2, è proposto a 1.87.











