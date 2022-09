Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 5^ giornata

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 3 settembre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la quinta giornata della nuova stagione ad appena un giorno e mezzo dalla conclusione del primo turno infrasettimanale della Serie A 2022-2023, che invece da oggi vivrà il primo weekend con un format degli orari più tradizionale. Avremo quindi tre anticipi (tutti di lusso) a partire dalle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, è la prima volta degli orari “normali” nella nuova stagione.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, il calciomercato ormai chiuso dovrebbe portare maggiore stabilità ma adesso nelle scelte degli allenatori comincia ad incidere il calendario che inizia a farsi fitto, naturalmente in modo particolare per le squadre che da settimana prossima saranno impegnate nelle Coppe europee. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato in questo periodo, ancora estivo ma in realtà con super appuntamenti già in programma, ma noi ci proviamo lo stesso.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nei tre anticipi del sabato avremo solamente grandi sfide e questo può essere un bene, perché c’è minore rischio di turnover: nel Derby di Milano il nome di spicco sul fronte rossonero potrebbe essere in questo momento Maignan, con Barella e Lautaro Martinez a guidare invece le ambizioni nerazzurre. Occhio poi alle ultime mosse di mercato: ad esempio, per la Juventus a Firenze potrebbe già debuttare Paredes, mentre Milik potrebbe sostituire il grande ex di turno, naturalmente Vlahovic.

In Lazio Napoli non si può sfuggire alla suggestione di citare il duello tra Immobile e Osimhen, naturalmente titolari fissi per chiunque li abbia nella propria formazione al Fantacalcio. La Roma invece punta su Dybala arrivato a quota 100 gol in Serie A, ma pure a una difesa finora solidissima in questo primo scorcio di campionato. Altri uomini in grande evidenza sono attualmente Arnautovic del Bologna e naturalmente Koopmeiners dell’Atalanta, reduce dalla tripletta di giovedì sera contro il Torino e di conseguenza nome doveroso nei nostri consigli Fantacalcio, anche se 3 gol in una partita resteranno un exploit forse irripetibile.











