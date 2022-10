Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 9^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO E SU CHI SCOMMETTERE

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 8 ottobre 2022, perché il massimo campionato torna in campo con la nona giornata della nuova stagione, che al termine di una settimana dedicata alle Coppe europee da oggi vivrà il weekend con un format degli orari tradizionale. Avremo quindi tre anticipi a partire dalle ore 15.00, termine ultimo entro il quale naturalmente bisognerà fare la formazione del Fantacalcio: la prima notizia dunque è proprio questa, perché sappiamo bene che nel calcio moderno gli orari “normali” non sono mai scontati.

Noi proviamo come al solito a darvi qualche consiglio, ricordando che nelle scelte degli allenatori incide il calendario che inizia a farsi fitto, naturalmente in modo particolare per le squadre che anche settimana prossima saranno nuovamente impegnate nelle Coppe europee, che poi sono le big e quindi con i giocatori più attesi. I consigli Fantacalcio sono dunque un campo minato in questo periodo, ma noi ci proviamo lo stesso.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio per le partite di Serie A, possiamo adesso scendere ulteriormente nel dettaglio. Nei tre anticipi del sabato avremo innanzitutto uno stuzzicante Sassuolo Inter, con Calhanoglu che si prende la copertina dopo il gol contro il Barcellona, ma attenzione ai neroverdi, magari soprattutto a centrocampo. Spicca però soprattutto Milan Juventus, big-match purtroppo con tantissimi assenti, nel quale allora le citazioni vanno per Tonali e Rafael Leao da una parte e per il tandem serbo Kostic-Vlahovic dall’altra.

Per la vostra formazione al Fantacalcio altri consigli sulle partite di domenica: non ce ne voglia la Cremonese, ma oggettivamente il Napoli dopo il “set” di Amsterdam e forte del primo posto in classifica è ovviamente stra-favorito allo Zini e voi dovrete puntare sui giocatori partenopei che avete in rosa. Citazioni doverose però anche per Atalanta e Udinese, le grandi rivelazioni di questa Serie A: per la Dea spicca naturalmente la difesa, che è la migliore del campionato, ma oggi ci sarà lo scontro proprio con i friulani che mettono in copertina Beto, già autore di 5 gol. Chi avrà la meglio, anche in ottica Fantacalcio?











